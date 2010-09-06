462 بوشهری در شبهای قدر خون اهدا کردند

غلامرضا حاجیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان 82 نفر و در شبهای بیست و یکم و بیست و سوم نیز به ترتیب 198 و 182 نفر اقدام به اهدای خون خود کردند.

وی با بیان اینکه این میزان اهدای خون در استان بوشهر در این سه شب عزیز حدود 40 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، اظهار داشت: از خونهای اهدایی مردم این استان پلاسما، گلبول قرمز و پلاکت جهت بیماران نیازمند تهیه شده است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان بوشهر گفت: با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان اهدا خون در استان حدود 50 درصد کاهش پیدا کرده بود، کمبود خون استان در این سه شب جبران شد.

حاجیانی افزود: پایگاه های انتقال خون بوشهر، برازجان، کنگان و گناوه همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعت های اداری و بعد از افطار آماده دریافت خون از مردم نوع دوست استان بوشهر هستند.