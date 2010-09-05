مصلای بندرعباس سال 91 به بهره برداری می رسد

دکتر سید شکرالله زندوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: کار ساخت مصلای بندرعباس از سال 86 به صورت پیمانی آغاز شد که به دلایلی متاسفانه روندکاری آن کند و متوقف گشت.

وی ادامه داد: در راستای کار ساخت این مصلا از سال 88 قراردادی به صورت سرمایه گذاری با شرکت صخره سازان منعقد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در خصوص دلایل و مشکلاتی که در قرارداد پیمانی وجود داشت، گفت: چون تحت عنوان مدیریت پیمان به کار مشغول بودند در قبال تامین هزینه ها هیچ تعهدی نداشتند لذا با رکود بازار با مشکل تامین اعتبار مواجه شدند و ادامه کار برای آن سخت شد.

زندوی ادامه داد: پیشرفتی که در طول این مدت انجام شده بود با زمان قرارداد مناسبتی نداشت لذا پیشرفت چندانی نیز در کاردیده نمی شد.

وی اضافه کرد: مدیریت پیمان در آن زمان به عنوان نماینده کارفرما که شورای سیاستگذاری کشور بوده یک سری کارهای اجرایی، خریدها و غیره را انجام داد که باعث بروز شایعات و شبهاتی شد و کارفرما نیز ادامه کار را به صلاح خود ندانست.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تصریح کرد: ادامه و روند کار در چنین شرایطی مناسب نبود و بعید به نظر می رسید بتوانددر زمان معین به تعهدات خود عمل کند به همین دلیل تشخیص داده شد که از ادامه کار خودداری شود.

زندوی ادغان داشت: نقشه ای که از طرف مشاوران و مدیریت تعیین شده بود از نظر فنی، ارتقا، گنجایش جمعیت نواقصی را داشته که سرمایه گذار جدید بازبینی و تغییرات لازم را در آن صورت داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از 80 درصد فونداسیون به پایان رسیده و حدود70 درصد ستون ها و پل‌ها نصب شده اند و پیش بینی می شوند با روند کاری که این شرکت در پیش گرفته تا سال 90 پیشرفت آن به 85 درصد برسد.

مدیرکل تبلغیات اسلامی هرمزگان گفت: با مرحله اجرایی و بهره برداری رسیدن این مسجد پیش بینی می شود ظرفیت گنجایش 30هزار نفر یعنی چهار برابر جمعیت فعلی نماز جمعه بندرعباس را داشته باشد و از این نظر دومین شهر در کشور محسوب می شود.

زندوی در خصوص هزینه های ساخت این مصلا گفت: مسجد جامع بندرعباس هیچ گونه اعتبار دولتی یا مردمی را در روند ساخت ندارد و تمام هزینه ها برعهده سرمایه گذار است که سرمایه گذار نیز آن را از محل پیش فروش واحدهای مجتمع تجاری که در کنار مصلا در حال احداث است تامین خواهد کرد و بهره برداری از آن حدود 40میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت.