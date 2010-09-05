سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری توانایی مدیریت ورزشی ندارد

فیصل دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: باید نگاه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری عوض شود و اول به کار فرهنگی بپردازد و بعد کار ورزشی انجام دهد و بیشتر به فکر ورزش همگانی و سلامت جامعه باشد.

وی با اشاره به مدیریت سازمان فرهنگی ورزشی بر روی تیم های باشگاه شهرداری بندرعباس افزود: متاسفانه در حال حاضر بیشتر وقت این سازمان به جای این که بر روی کارهای فرهنگی و ورزش همگانی معطوف شود به جذب بازیکن و مربی برای تیم فوتبال شهرداری اختصاص یافته است.

نائب رئیس شورای شهر بندرعباس بیان داشت: اگر قرار است باشگاه شهرداری بندرعباس زیر نظر سازمان فرهنگی ورزشی فعالیت نکند باید این امر کاملا مشخص شود و متولی باشگاه شهرداری باید معلوم شود.

دانش در مورد وضعیت تیم فوتبال شهرداری بندرعباس در فصل جدید اظهار داشت: متاسفانه بیش تر بازیکنان این تیم از شهرهای دیگر جذب شده اند و فقط سه بازیکن بومی در این تیم حضور دارند که فکر می کنم این امر هیچ بار فنی برای استان هرمزگان نداشته باشد.

وی در مورد کارد فنی آرژانتینی این تیم گفت: باید ببینم بار فنی این مربیان چقدر است و این بار فنی را به جوانان هرمزگانی انتقال دهیم نه این که آن را در اختیار نیروهای غیربومی قرار دهیم.

نائب رئیس شورای شهر بندرعباس در پایان تاکید کرد: با وجود این که با ورزش حرفه ای مخالف نیستم اما شهرداری نباید فقط به ورزش قهرمانی توجه کند ونگاه هزینه ای داشته باشد بلکه باید به ورزش همگانی و سلامت جسمی و روحی شهروندان نیز توجه بیش تری داشته باشد.