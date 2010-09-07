حبیبی: مدرس باید پرسشهای دانشجویان را جدی بگیرد

دکتر نجفقلی حبیبی درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد این‏که آیا مطالعاتتان را قبل از حضور در کلاس را یادداشت می‏کنید. آیا پس از کلاس چیزی به آنچه قبل از کلاس نگاشته‏اید می‏افزایید گفت: من کم و بیش خیلی نمی‏توانم بگویم که قبل از کلاس مطالبم را یادداشت می‏کنم ولی قبلش مطالعه می‎کنم. مگر یک موارد استثنایی پیش بیاید که نتوانم مطالعه کنم. ولی قبلش مطالعه می‏کنم و در حین کلاس هم که بحث و گفتگو می‎شود و آدم حرف می‏زند نکات تازه‏ای ممکن است به ذهنش برسد و هم سؤال و جوابهایی در کلاس مطرح می‏شود که به‌طور معمول مفید است.

استاد معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مورد این‏که چه احساسی به دانشجویی که بسیار از شما پرسش می‏کند دارید. آیا از پرسیدن دانشجویان به وجد می‏آیید هم گفت: البته اگر این پرسشها به جدل نکشد بله به وجد می‏آیم یعنی خیلی خوشحال می‎شوم که دانشجو به کلاس و درس توجه کرده‏است. بعد این‏که اهل مطالعه است و کتابها یا مقالاتی در همان حوزه خوانده ‎است. یا این‏که درسهایش را ا زپیش مطالعه کرده‏است و بدین جهت خیلی خوشحال می‎شوم. منتها همیشه باید مواظب باشم که این پرسشها و گفتگوها به جدل نکشد.

وی افزود: دوم این‎که وقت کلاس را نگیرد. خب بالاخره ما یک حجم درسی هم داریم که باید در کلاس القا شود. بعضی اوقات این سؤالها و گفتگوها به جایی می‎کشند که ممکن است همه وقت کلاس را بگیرد و تازه برای بعضی از دانشجویان هم می‏تواند جالب نباشد. این است که در عین حال که پرسش دانشجویان مهم است یک مقدار مراقبت هم می‎خواهد چرا که محدودیت زمانی در کلاسها داریم.

این محقق و پژوهشگر در مود این‏که آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر پذیرفته‎اند نیز اظهارداشت: بیشتر آثار من که منتشر شده چون بیشتر تصحیح متون است خیلی به کار کلاس، کاری ندارد اما از کارهایم در سر کلاس استفاده می‏کنم. یعنی کار تصحیح که می‏کنم در درسی که می‏دهم اطلاعاتی را ممکن است به من بدهد. هرچند از کتابهایی نباشد که تصحیح کرده‏ام ولی از نوشته‏هایم استفاده می‏کنم.