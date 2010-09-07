۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۰۶

شیوه‎های تدریس-5/

حبیبی: مدرس باید پرسشهای دانشجویان را جدی بگیرد

استاد معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران معتقد است استاد دانشگاه باید پرسشهای دانشجویان را جدی بگیرد هرچند باید مواظب باشد که این پرسشها به جدل نینجامند.

دکتر نجفقلی حبیبی درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد این‏که آیا مطالعاتتان را قبل از حضور در کلاس را یادداشت می‏کنید. آیا پس از کلاس چیزی به آنچه قبل از کلاس نگاشته‏اید می‏افزایید گفت: من کم و بیش خیلی نمی‏توانم بگویم که قبل از کلاس مطالبم را یادداشت می‏کنم ولی قبلش مطالعه می‎کنم. مگر یک موارد استثنایی پیش بیاید که نتوانم مطالعه کنم. ولی قبلش مطالعه می‏کنم و در حین کلاس هم که بحث و گفتگو می‎شود و آدم حرف می‏زند نکات تازه‏ای ممکن است به ذهنش برسد و هم سؤال و جوابهایی در کلاس مطرح می‏شود که به‌طور معمول مفید است.

استاد معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مورد این‏که چه احساسی به دانشجویی که بسیار از شما پرسش می‏کند دارید. آیا از پرسیدن دانشجویان به وجد می‏آیید هم گفت: البته اگر این پرسشها به جدل نکشد بله به وجد می‏آیم یعنی خیلی خوشحال می‎شوم که دانشجو به کلاس و درس توجه کرده‏است. بعد این‏که اهل مطالعه است و کتابها یا مقالاتی در همان حوزه خوانده ‎است. یا این‏که درسهایش را ا زپیش مطالعه کرده‏است و بدین جهت خیلی خوشحال می‎شوم. منتها همیشه باید مواظب باشم که این پرسشها و گفتگوها به جدل نکشد.

وی افزود: دوم این‎که وقت کلاس را نگیرد. خب بالاخره ما یک حجم درسی هم داریم که باید در کلاس القا شود. بعضی اوقات این سؤالها و گفتگوها به جایی می‎کشند که ممکن است همه وقت کلاس را بگیرد و تازه برای بعضی از دانشجویان هم می‏تواند جالب نباشد. این است که در عین حال که پرسش دانشجویان مهم است یک مقدار مراقبت هم می‎خواهد چرا که محدودیت زمانی در کلاسها داریم.

این محقق و پژوهشگر در مود این‏که آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر پذیرفته‎اند نیز اظهارداشت: بیشتر آثار من که منتشر شده چون بیشتر تصحیح متون است خیلی به کار کلاس، کاری ندارد اما از کارهایم در سر کلاس استفاده می‏کنم. یعنی کار تصحیح که می‏کنم در درسی که می‏دهم  اطلاعاتی را ممکن است به من بدهد. هرچند از کتابهایی نباشد که تصحیح کرده‏ام ولی از نوشته‏هایم استفاده می‏کنم.

