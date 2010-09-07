حبیبی: مدرس باید پرسشهای دانشجویان را جدی بگیرد

دکتر نجفقلی حبیبی درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه آیا مطالعاتتان را قبل از حضور در کلاس را یادداشت میکنید. آیا پس از کلاس چیزی به آنچه قبل از کلاس نگاشتهاید میافزایید گفت: من کم و بیش خیلی نمیتوانم بگویم که قبل از کلاس مطالبم را یادداشت میکنم ولی قبلش مطالعه میکنم. مگر یک موارد استثنایی پیش بیاید که نتوانم مطالعه کنم. ولی قبلش مطالعه میکنم و در حین کلاس هم که بحث و گفتگو میشود و آدم حرف میزند نکات تازهای ممکن است به ذهنش برسد و هم سؤال و جوابهایی در کلاس مطرح میشود که بهطور معمول مفید است.
استاد معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مورد اینکه چه احساسی به دانشجویی که بسیار از شما پرسش میکند دارید. آیا از پرسیدن دانشجویان به وجد میآیید هم گفت: البته اگر این پرسشها به جدل نکشد بله به وجد میآیم یعنی خیلی خوشحال میشوم که دانشجو به کلاس و درس توجه کردهاست. بعد اینکه اهل مطالعه است و کتابها یا مقالاتی در همان حوزه خوانده است. یا اینکه درسهایش را ا زپیش مطالعه کردهاست و بدین جهت خیلی خوشحال میشوم. منتها همیشه باید مواظب باشم که این پرسشها و گفتگوها به جدل نکشد.
وی افزود: دوم اینکه وقت کلاس را نگیرد. خب بالاخره ما یک حجم درسی هم داریم که باید در کلاس القا شود. بعضی اوقات این سؤالها و گفتگوها به جایی میکشند که ممکن است همه وقت کلاس را بگیرد و تازه برای بعضی از دانشجویان هم میتواند جالب نباشد. این است که در عین حال که پرسش دانشجویان مهم است یک مقدار مراقبت هم میخواهد چرا که محدودیت زمانی در کلاسها داریم.
این محقق و پژوهشگر در مود اینکه آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر پذیرفتهاند نیز اظهارداشت: بیشتر آثار من که منتشر شده چون بیشتر تصحیح متون است خیلی به کار کلاس، کاری ندارد اما از کارهایم در سر کلاس استفاده میکنم. یعنی کار تصحیح که میکنم در درسی که میدهم اطلاعاتی را ممکن است به من بدهد. هرچند از کتابهایی نباشد که تصحیح کردهام ولی از نوشتههایم استفاده میکنم.
