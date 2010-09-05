11 هزار کودک بی سرپرست در آذربایجان غربی شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آذربایجان غربی با داشتن بیش از 11 هزار یتیم در زمره استان هایی بوده که هیچ یتیم شناسایی شده، بدون حامی ندارد، افزود: هدف از حامی یابی در مناسبتهای مختلف افزایش سطح حمایت از ایتام است.

وی با اشاره به اینکه از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون 750 حامی جدید برای حمایت از ایتام خانواده های کمیته امداد در سراسر استان ثبت نام کرده اند، بیان داشت: بدین ترتیب تعداد حامیان در حال حاضر بیش از تعداد ایتام است.

مشارکت 1.4 میلیارد ریالی خیرین در برنامه های اطعام محرومین

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غرب اظهار داشت: از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون خیرین آذربایجان غربی با پرداخت بیش از یک میلیارد و 400 میلیون ریال در برنامه های اطعام محرومین مشارکت کرده اند.