5 طرح عمرانی در شهرستان ورزقان آذربایجان شرقی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، جاده دسترسی کمپ گردشگری سد زرآباد ورزقان پیش از ظهر یکشنبه با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال به طول 880 متر، یک باب مدرسه 9 کلاسه شهید بهشتی با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع در دو طبقه، یک باب ساختمان مسکونی متعلق به خانواده معظم شهدا با صرف اعتباری بالغ بر 130 میلیون ریال که 100 میلیون ریال اعتبار این طرح از محل اعتبارات هزینه شده در سفر قبلی استاندار به شهرستان ورزقان تامین شده و 30 میلیون ریال در قالب تسهیلات ضروری است اهم این طرح ها را شامل می شود که با حضور استاندار آذربایجان شرقی مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین امروز در جریان سفر استاندار آذربایجان شرقی به ورزقان مرکز آموزش فنی و حرفه ای این شهرستان با اعتباری بالغ بر 12میلیارد و 540 میلیون ریال و افتتاح 148 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) که شامل بهسازی، احداث و تعمیر مسکن مددجویان است با صرف هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد و 207 میلیون و 350 هزار ریال از دیگر طرحهای افتتاح شده در شهرستان ورزقان بودند.

شهرستان ورزقان با حدود 50 هزار نفر جمعیت در 85 کیلومتری شمال شرقی شهرستان تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع شده است.