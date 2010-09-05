آب آشامیدنی حاوی فلوراید مانع پوسیدگی دندانها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فرناز مهدی سیر گفت: یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در برابر پوسیدگی دندانها، استفاده از فلوراید خوراکی در آب آشامیدنی است که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از غلظت مناسب این ماده در آب آشامیدنی استفاده می‌شود.

وی از بهداشت و تغذیه مناسب به عنوان سایر موارد پیشگیری از پوسیدگی دندانها نام برد و افزود: از جمله روشهای دیگر فلوراید تراپی که پس از رویش دندانها توصیه می‌شود می‌توان به استفاده از دهان شویه، خمیر دندان و ژل حاوی فلوراید اشاره کرد و آنچه مسلم است مهمترین راهکار در زمینه افزایش مقاومت نسج دندان از دوران کودکی در زمان تشکیل تاج دندان و قبل از رویش می‌باشد که باعث افزایش مقاومت دندانها در برابر میکروبهای عامل پوسیدگی و اسیدهای مضر حاصل از آنها است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گفت: امروزه در روشهای جدید دندانپزشکی ترمیمی سعی بر این است که برای ترمیم بخشهایی از دندان که دچار پوسیدگی شده است حداقل تراش روی نسخ سالم اعمال گشته و حتی‌الامکان بافت سالم دندان حفظ شود تا بدین شکل طول عمر دندان و مقاومت بافت آن در برابر عوامل مخرب بالا رود.

وی با اشاره به برگزاری دهمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران که از 12 تا 14 آبان ماه جاری در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود، تصریح کرد: موضوع اصلی کنگره امسال، مواد و تکنیک است و گروههایی چون متخصصان ترمیمی، دندانپزشکان عمومی، متخصصان پریو، پروتز، ‌اندو، رادیولوژی، دندانپزشکی اطفال، گروه مواد دندانی، بهداشت کاران، رزیدنت‌ها و دانشجویان به ارائه مقالات و سخنرانی و بحث و تبادل نظر پیرامون جدیدترین دستاوردهای این رشته خواهند پرداخت.