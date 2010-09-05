زمزمه ریاست داوودی بر دانشگاه شهیدبهشتی/ 2 سال از حکم شعبانی باقی است!

به گزارش خبرنگار مهر، روسای بیش از 20 دانشگاه کشور که به پایان فرصت چهار ساله مندرج در حکمشان رسیده یا در آینده ای نزدیک به این زمان می رسند در انتظار تعیین تکلیف وزیر علوم به سر می برند. البته تعدادی از این دانشگاهها در هفته های گذشته تعیین تکلیف شدند به طوری که شاهد تغییر برخی روسای دانشگاهها و یا ابقای برخی روسا بودیم.

حکم روسای دانشگاههای علم و صنعت، هنر اصفهان، ارومیه، بجنورد، الزهرا (س)، سمنان و یزد و هرمزگان در روزهای گذشته از سوی وزیر علوم تمدید شد تا یک دوره دیگر به فعالیت خود ادامه دهند.

دانشگاههای خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، علوم و فنون دریایی خرمشهر، جیرفت، تحصیلات تکمیلی کرمان، صنعتی شریف،‌ هنر، زنجان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، اراک، لرستان،‌ ملایر و پژوهشگاه پلمیر نیز از مراکز آموزشی پژوهشی هستند که ریاست آنها ماه اخیر تغییر کرده است.





مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی که حکم ریاست آن در سال 87 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شده است از دانشگاههایی است که این روزها زمزمه تغییر ریاست آن در برخی منابع خبری شنیده می شود به طوری که برخی منابع از انتخاب پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم به ریاست این دانشگاه خبر داده اند.

هر چند هیچ مرجعی این تغییر و انتخاب را تایید نکرده اما یک نکته حائز اهمیت است و آن زمان تایید دکتر احمد شعبانی رئیس دانشگاه شهید بهشتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. دکتر شعبانی که به پیشنهاد دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت نهم برای ریاست دانشگاه شهید بهشتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده بود در 4/4/87 حکم ریاست خود را تایید شده دید و با توجه به حکم چهار ساله روسای دانشگاهها دو سال دیگر از حکم وی باقیمانده است.

اگر قرار باشد بر اساس آنچه در برخی منابع خبری ذکر شده اتفاقی بیفتد یا باید وزیر علوم نسبت به برکناری شعبانی اقدام کند و یا اینکه شعبانی از سمت خود استعفا داده یا بدهد.