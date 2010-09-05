فعالیت 17 مرکز مشاوره در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق صبح یکشنبه در بازدید از مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهرستان بیرجند افزود: از این تعداد یک مرکز حضوری دولتی، یک مرکز تلفنی و مابقی حضوری غیر دولتی هستند.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی و مشاوران باید بیش از پیش در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جامعه و اثر بخشی خدمات مشاوره ای تلاش کنند.

معاون پیشگیری بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این دیدار از پیش بینی فعالیتهای پایه ای در زمینه فرهنگ سازی خدمات پیشگیری از آسیبهای اجتماعی خبر داد و اظهارداشت: برنامه ریزیها در راستای این مهم در استان در دست اقدام است.

شهرام شیخانی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 750 مراجع در مراکز مشاوره حضوری و هزار و 900 تماس گیرنده با خط تلفن 148( صدای مشاور) خدمات مشاوره ای دریافت کرده اند.

وی هم چنین آمادگی استان را جهت پذیرش متقاضیان واجد شرایط صدور مجوز مراکز مشاوره عمومی و تخصصی با تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته های مشاوره یا روانشانسی در کلیه رشته ها را اعلام کرد.

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی در رده استانهای پیشرو در تدوین و ارائه برنامه راهبردی و عملیاتی در بین سازمانهای بهزیستی کل کشور است.

شیخانی بیان داشت: این برنامه در راستای ایجاد هماهنگی و تدوین سیاستها و راهبردهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی به منظور استفاده از قابلیتهای داخلی و خارجی سازمان در جهت نیل به اهداف بلند مدت تدوین شده است.

وی ادامه داد: این سازمان پس از تشکیل شورای برنامه ریزی راهبردی استان و با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی دقیق طی برگزاری بیش از 15 جلسه و تشکیل پنج کارگروه تخصصی با حضور معاونین و کارشناسان با بهره گیری از مشاوره علمی و صرف بالغ بر 500 نفر ساعت برنامه راهبردی و عملیاتی سازمان را برای پنج سال آینده تدوین کرد.

وی افزود: همچنین برنامه عملیاتی یکساله ادارات بهزیستی استان نیز با همکاری روسا ادارات بهزیستی ارائه شده است.

وی عنوان کرد: برنامه راهبردی و عملیاتی استان مرداد ماه سالجاری برای تایید نهایی به دبیرخانه شورای پژوهش بهزیستی کشور ارائه شده است.