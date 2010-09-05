هنرمندان موسیقی جوان بیشتر به استودیوهای زیرزمینی تمایل پیدا کرده اند

همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مدام به واسطه جریانهای زیرزمینی هنرمندان موسیقی جوان و پیشکسوت را به سمت خود می کشانند و از محدودیتهای ایجاد شده در کشور سوء استفاده می کنند و به نوعی برنامه های موسیقی بکر خود را از استودیوی زیر زمینی داخل کشور تغذیه می کنند.

وی اظهارداشت: هنرمند موسیقی وقتی نمی تواند در رسانه ملی خود و هنر موسیقی خود را جلوه دهنده و یا فقط گروه خاصی از هنرمندان می توانند در رسانه ملی رفت و آمد داشته باشند و آثار خود را پخش کنند، ناگزیر به صورت زیر زمینی آثاری را تولید و در نهایت این آثار را بصورت یک ویدئو موزیک، تحویل رسانه های خارج از کشور می دهند.

یک هنرمند موسیقی، چقدر می تواند از جیب خود هزینه و در ویترین جهانی قرار گیرد

رئیس انجمن صنفی موسیقی گیلان ادامه داد: این گونه آثار موسیقی چون مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ندارد، نمی تواند در ویترین فروش قرار گیرند از اینرو فقط یک شهرت کاذبی برای این هنرمند موسیقی ایجاد می شود ولی از درآمد خبری نیست و یک هنرمند موسیقی، چقدر می تواند از جیب خود هزینه و در ویترین جهانی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در این میان فقط گروهی از سی دی فروشان و کسانی که در زمینه آثار غیر مجاز فرهنگی در سطح کشور فعالیت دارند، بهره و سود می برند.

سلیمی گفت: وقتی که بزرگترین کنسرتهای قانونی کشور با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرا می شود و حتی مورد استقبال هزاران بیننده قرار می گیرد چرا از رسانه ملی این برنامه ها بصورت رایگان مثل برنامه های فوتبال پخش نمی شود.

وی همچنین با طرح سئوالی مبنی براینکه چگونه می توان به موسیقی کشور که نه جهانی شده و نه در داخل از آن حمایت می شود، کمک کرد، افزود: موسیقی ایرانی باید از سوی چه سیستم رسانه ای مورد حمایت قرار گیرد، آیا رسانه های ضد انقلاب؟

رئیس انجمن صنفی موسیقی گیلان افزود: همکاری با تلوزیون های ماهواره ای که عملا جرم است و ممنوعیت دارد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با آن برخورد می کند و از طرفی در داخل کشور صدا و سیما حاضر به پخش زنده کنسرتهای موسیقی نیست، پس یک خواننده ای که در بخش خصوصی مجوزی برای تولید موسیقی می گیرد به چه واسطه ای می تواند آثار تولیدی خود را تبلیغ و به مردم معرفی کند.

وی با بیان اینکه هزینه های تبلیغات در صدا و سیما بسیار بالاست، افزود: رسانه ملی همانطوریکه از فیلم های سینمایی حمایت تبلیغی می کنند چرا اجرای زنده کنسرتهای را تبلیغ نمی کند.

سلیمی همچنین با اشاره به اینکه در رسانه ملی نمی توان آثار موسیقی را تبلیغ کرد مگر اینکه محصول خود را به شرط تفاهمی به مرکز صوتی و تصویری سروش دارد، افزود: اجرای زنده کنسرتها که دارای مجوز قانونی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، برای صدا و سیما نیزمقبول نیست، این گزینشی برخورد کردن را صدا و سیما پاسخ دهد که اهالی موسیقی برای رونق و بهبود اوضاعی اقتصادی خود در ایران چه کار باید انجام دهند.

وی گفت: هنرمندان موسیقی حتی قائل به این هستند که با هزینه شخصی خود آثاری را تولید و رایگان بصورت صوتی و تصویری در اختیار صدا و سیما قرار دهند.

این مسئول اظهارداشت: اگر هالیود در ساخت فیلم های سینمایی حرف اول را در دنیا می زند امروز کشورهای عربی درتولید موزیک ویدئو یا نماهنگهای موسیقی حرفهای زیادی برای گفتن دارند اما سهم امروز موسیقی ایران در دنیا چیست؟

وی بیان داشت: بعد از گذشت 32 سال از انقلاب هنوز برای پخش موسیقی از یک هنرمند شناخته شده تصاویر گل و گیاه از تلوزیون جمهوری اسلامی نمایش داده می شود این به چه معناست، اگر واقعیت این است که موسیقی به کلی حرام و ممنوعیت دارد چرا به صراحت اعلام نمی شود و اهالی موسیقی دیگر برای ارتقای خود تلاش مضاعف نداشته باشند.

در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی " سینما " معاونت دارد اما هنوز " موسیقی " معاونت ندارد

سلیمی همچنین با اشاره به اینکه در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینما یک معاونت دارد اما هنوز موسیقی معاونت ندارد، افزود: یک اداره کل کوچکی به نام اداره کل شعر و موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که سیاستهای کلی موسیقی کشور را رایزینی می کند و از سوی به انجمن های صنفی در سطح کشور بهاء داده نمی شود یعنی هنرمندان موسیقی نزدیک یه دهه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی سندیکای قانونی برای حفظ حقوق و بهبود فضای اقتصادی خود راه انداخته اند و متاسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیربار همکاری و حمایت و تامین بودجه برای سندیکاهای موسیقی کشور نمی رود.

وی یاد آورشد: در تهران، گیلان، اصفهان، خراسان و تبریز انجمنهای صنفی موسیقی با مجوز کار و امور اجتماعی بطور رسمی تاسیس شده اند ولی وقتی از این انجمنهای صنفی حمایتی صورت نگیرد اهالی موسیقی به چه امیدی می توانند امنیت شغلی خود را استیفاء کنند.