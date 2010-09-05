پودر فلفل می تواند سبب سرطان پوست شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج تحقیقات دانشمندان موسسه هورمل دانشگاه مینه سوتا می تواند میلونها شیفته طعمهای بسیار تند را در تمام دنیا دچار ناامیدی کند.

این دانشمندان در تحقیقات خود خطرات پنهان در "کاپسایسین"، ماده تند فلفل را که همچنین در تولید پمادهای تسکین دهنده درد نیز مورد استفاده قرار می گیرد مورد بررسی قرار دادند.

بنابراین به دلیل استفاده از کاپسایسین در این پمادها این ماده نه تنها از راه غذاهای تند بلکه از راه پوست نیز جذب بدن می شود.

در حقیقت از یک طرف نتایج تحقیقات متعددی نشان می دهد که کاپسایسین در القای مرگ سلولی سلولهای توموری فعال است و از طرف دیگر نتایج این تحقیقات جدید حاکی از آن است که این ماده می تواند خود به عنوان یک عامل سرطانزا رفتار کند به طوریکه رفتار این ماده شبیه به قهرمان دو شخصیتی رمان "دکتر جکیل و آقای هاید" است.

به گفته این محققان، مصرف این عنصر سازنده تندی فلفل از طریق "گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی" (EGFR) و

موجب التهاب بافت پوست و در نتیجه ایجاد تومورهای پوستی می شود.

این دانشمندان برای کاهش درد کمر موشها کاپسیاسین را به صورت موضعی بر روی پوست پشت این حیوانات قرار دادند.

براساس گزارش کالری لب، نتایج این تحقیقات نشان داد که در طول درمان با کاپسیاسین، سطح آنزیم التهابی "سیکلوکسیژناز" (COX-2) افزایش یافت و در روی پوست موشها تومور ایجاد کرد.