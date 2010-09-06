به گزارش خبرنگارمهر، مجمع انتخابات فدراسیون های ورزشی که به دلیل ماه مبارک رمضان با وقفه ای یک ماهه همراه شده بود با برگزاری مجمع انتخابات 6 فدراسیون ورزشی از روز 28 شهریورماه جاری پیگیری خواهد شد.

در دور جدید مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی نخستین فدراسیون ورزشی خواهد بود که رئیس 4 سال آینده خود را معرفی خواهد کرد. برای ریاست این فدراسیون 5 نفرشامل؛ دکتر لطفعلی پورکاظمی (سرپرست فدراسیون)، دکتر مرتضی سبزیان ، دکتر علامرضا نوروزی ، دکتر توحید سیف برقی و سید جعفرسادات عدل ثبت نام کرده اند.

بنابراعلام امورمجامع سازمان تربیت بدنی، مجمع انتخابات فدراسیون ورزشهای همگانی 7 مهر، انجمن های ورزشی 11 مهر، ورزشهای ناشنوایان 8 مهر، ورزشهای بیماران خاص 17 مهر و گلف 22 مهر برگزار خواهد شد.

امور مجامع همچنین اعلام کرد 5 نفرشامل؛ احمد محتشمی(سرپرست فدراسیون)، جعفر درویش زاده ، عباس دهقان، سید محسن جواهری و علی نصیری برای انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک ثبت نام کرده اند. زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعلام نشده است.

