  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۲

انتخابات فدراسیون‌های ورزشی از 28 شهریور پیگیری می‌شود

انتخابات فدراسیون‌های ورزشی از 28 شهریور پیگیری می‌شود

دور جدید انتخابات فدراسیون های ورزشی از روز 28 شهریور و با برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون پزشکی ورزشی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگارمهر، مجمع انتخابات فدراسیون های ورزشی که به دلیل ماه مبارک رمضان با وقفه ای یک ماهه همراه شده بود با برگزاری مجمع انتخابات 6 فدراسیون ورزشی از روز 28 شهریورماه جاری پیگیری خواهد شد. 

در دور جدید مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، مجمع انتخاباتی فدراسیون پزشکی ورزشی نخستین فدراسیون ورزشی خواهد بود که رئیس 4 سال آینده خود را معرفی خواهد کرد. برای ریاست این فدراسیون 5 نفرشامل؛ دکتر لطفعلی پورکاظمی (سرپرست فدراسیون)، دکتر مرتضی سبزیان ، دکتر علامرضا نوروزی ، دکتر توحید سیف برقی و سید جعفرسادات عدل ثبت نام کرده اند.

بنابراعلام امورمجامع سازمان تربیت بدنی، مجمع انتخابات فدراسیون ورزشهای همگانی 7 مهر، انجمن های ورزشی 11 مهر، ورزشهای ناشنوایان 8 مهر، ورزشهای بیماران خاص 17 مهر و گلف 22 مهر برگزار خواهد شد.

امور مجامع همچنین اعلام کرد 5 نفرشامل؛ احمد محتشمی(سرپرست فدراسیون)، جعفر درویش زاده ، عباس دهقان، سید محسن جواهری و علی نصیری برای انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک ثبت نام کرده اند. زمان برگزاری مجمع انتخاباتی این فدراسیون اعلام نشده است. 
 

کد مطلب 1145885

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها