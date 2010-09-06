برنامه های جشنواره کتاب کودک در نشستی رسمی اعلام می شود

شهرام شفیعی که با حکم سید صادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان دبیر چهاردهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان انتخاب شده است در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر گفت: با ابلاغ حکم دبیری جشنواره ادبیات کودک لازم است پرونده بخشی از کارهای شخصی خود را فعلا بسته و با تمرکز بیشتر به امور جشنواره بپردازم.

وی ادامه داد: برنامه هایی برای هرچه بهتر برگزار شدن جشنواره در نظر هست که طبق برنامه ریزی انجام شده در یک نشست خبری رسمی درباره آنها صحبت خواهد شد که زمان نشست نیز در هفته آینده اعلام می شود.

این نویسنده درباره بخش جدیدی که طبق اعلام مدیرعامل کانون قرار است به جشنواره امسال افزوده شود توضیح داد: تاکید مدیرعامل کانون به ایجاد بخش ویژه‌ای با عنوان"جایزه‌ شهید فهمیده" با هدف حمایت از آثار نویسندگان حوزه ادبیات دفاع مقدس است که درباره آن نیز برنامه ریزی و در نشست جزئیات آن اعلام خواهد شد.

چهاردهمین جشنواره دو سالانه‌ کتاب کودک و نوجوان 30 آبان تا 6 آذر 1389 در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در تهران برگزار خواهد شد.

دبیرخانه‌ این جشنواره علاوه بر انتشار فراخوانی برای حضور ناشران در نمایشگاه جنبی جشنواره از تمامی ناشران، نویسندگان، مترجمان و تصویرگران فعال در حوزه ادبیات و نشر کتاب های کودک و نوجوان دعوت کرده است که سه نسخه از آثار منتشر شده‌ چاپ اول خود در این حوزه طی سالهای 1387 و 1388 را تا روز 10 مهر به دبیرخانه جشنواره مستقر در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در خیابان حجاب تهران ارسال کنند.

آثار ارسالی در رشته‌های داستان، شعر، ترجمه، علمی و تصویرگری مورد ارزیابی گروه‌های داوری قرار خواهد گرفت و برگزیدگان این رویداد فرهنگی همزمان با برگزاری جشنواره معرفی خواهند شد.