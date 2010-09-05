به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکبرپور امروز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی با تاکید بر ضرورت واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران، گفت: این شرکت یک مجموعه 100 درصد دولتی و وابسته به وزارت بازرگانی است که در فهرست واگذاری شرکتهایی قرار گرفته که قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، این در حالی است که در اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران می بایست حداقل نیمی از سهام به علاوه 1 این شرکت به بخش غیر دولتی واگذار شود تا از شمول واگذاریها خارج شود.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: اموال و دارایی هایی این شرکت در هاله ای از ابهام قرار گرفته و هم اکنون قانون انتزاع مقرر می کند اموال و دارایی های نمایشگاه از سازمان توسعه تجارت جدا شود که این کار هنوز عملیاتی نشده است؛ بنابراین قبل از جداسازی این اموال غیر منتقول نمی توان ارزش گذاری دقیقی انجام داد.

وی تصریح کرد: در عین حال، سازمان خصوصی سازی پیگیر واگذاری این شرکت است که اگر به هر دلیلی این واگذاری صورت گیرد ما تابع قانون بوده و در مقابل واگذاری تسلیم می شویم.

اکبرپور با بیان دیدگاه کارشناسی خود نسبت به واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی، خاطر نشان کرد: در بسیاری از کشورها سایتهای فوق تخصصی برای نمایشگاهها وجود دارد که به دلیل مسائل حاکمیتی به صورت دولتی اداره می شوند که به نظر می رسد که سایت فعلی نمایشگاه بین المللی در ایران نیز می تواند چنین کاربردی داشته باشد.

وی اظهار داشت: در حکمی از سوی وزیر بازرگانی بنده مامور ساخت مرکز تجارت جهانی در شهر پرند هستم که بر این اساس، قرار بر این است که در فضایی به وسعت 212 هکتار مرکز تجارت جهانی ایران البته به صورت غیر دولتی و با سرمایه های داخلی و خارجی احداث شود.

اکبرپور ادامه داد: این مرکز به سه قسمت تبدیل خواهد شد که شامل ایجاد سایت نمایشگاه بین المللی با استانداردهای جهانی در مساحتی 75 هکتاری، مرکز خدمات و پشتیبانی از جمله استقرار گمرک و موسسات حمل و نقل و ترخیص کالا به وسعت 75 هکتار و مراکز اقامتی و هتل ها به وسعت 62 هکتار می شود.

وی اظهار داشت: سرمایه گذاران نیز از کشورهای چین و ترکیه علاقه مند به سرمایه گذاری در این سایت هستند و پیگیریهایی را نیز در این زمینه داشته اند.

اکبرپور اظهار داشت: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران در حال حرکت به سمت ثبت نام های الکترونیک و آنلاین برای شرکت در نمایشگاهها است و هم اکنون 80 درصد کار ثبت نام ها به صورت الکترونیکی انجام می شود. امیدواریم تا پایان سال به صد در صد برسیم.

وی ادامه داد: حضور ایران در نمایشگاه اکسپو 2010 شانگهای یک رویداد مهم برای کشور تلقی می شود و حضور رئیس جمهور برای اولین بار در روز ملی ایران در اکسپو یک رویداد بی سابقه به شمار می آید.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری هفته های تخصصی درسالن جمهوری اسلامی ایران در اکسپو، گفت: تاکنون هفته تخصصی فرهنگ، هنر و دفاع مقدس و نیز شهرسازی و معماری برگزار شده و قرار است در مدت زمان باقیمانده از نمایشگاه هفته فرصت های اقتصادی ، هفته دولت اسلامی، هفته علوم و فناوری های نوین و نیز دومین هفته تخصصی فرهنگ ، هنر و دفاع مقدس برگزار شود.

به گفته اکبرپور، تاکنون حدود 50 میلیون نفر از اکسپو بازدید کرده اند در این میان سهم ایران 4 میلیون و 800 هزار نفر برآورد شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر انتقال محل دائمی نمایشگاهها به فرودگاه پیام خاطر نشان کرد: مطالعات این کار صورت گرفته اما تا این لحظه موضوع انتقال نمایشگاه به محل فرودگاه پیام به نتیجه نرسیده است.