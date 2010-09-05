کارگروه فرهنگ و هنر استان تهران به ریاست احمدی نژاد تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه فرهنگ و هنر استان تهران از صبح امروز یکشنبه به ریاست دکتر احمدی نژاد و با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور ، وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و کشور، شماری از معاونان رئیس جمهور و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و روسای بخش های فرهنگی استان در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد .



در این نشست موضوعات مختلف فرهنگی از جمله ارتقاء فرهنگ عمومی و تقویت و توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و فضاهای فرهنگی استان با تاکید بر معارف و ارزشهای والای اسلامی ، ساماندهی فعالیت های فرهنگی و دینی و توسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی ، تعمیق و تقویت فعالیت های فرهنگی ، هنری و اجتماعی بانوان و تحکیم مبانی خانواده و نیز ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.