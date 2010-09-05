نمی گذاریم اثرات تحریم گریبانگیر مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر در نظرآباد، محمدرضا رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم هفته تعاون در نظرآباد در جمع مسئولان افزود: ایران در بسیاری از زمینهها در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد و تلاش می کنیم که اثرات نامطلوب ناشی از تحریمها گریبانگیر مردم نشود و این آثار به بهترین نحو خنثی شود.
وی ادامه داد: دشمنان تلاش میکنند که موانع مختلفی را بر سر راه پیشرفت کشور ما قرار دهند که نمونه بارز این امر را در خصوص تحریم نفت و گاز شاهد بودیم.
این مسئول اظهار داشت: نفت و گاز ما را تحریم کردند تا درآمد کشور ما در این زمینه کاهش یابد اما به کمک پیمانکاران ایرانی توانستیم بخش قابل توجهی از این مشکل را حل کنیم که این امر بسیار حائز اهمیت است.
گسترش صادرات محصولات پتروشیمی
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: برای گسترش صادرات محصولات پتروشیمی آماده هستیم و همه تلاش را به کار خواهیم گرفت تا تحریمها هیچ اثری بر این امر نداشته باشند و بتوانیم به بهترین شکل از عهده رفع موانع برآییم.
وی ادامه داد: گفتند که بنزین ما را تحریم میکنند تا مشکلات ما در این زمینه افزایش یابد در حالی که به زودی اعلام خواهد شد که همه نیازهای کشور در این زمینه رفع میشود.
داغ تاثیر تحریمها بر زندگی ایرانیها را بر دل غرب میگذاریم
رحیمی خاطرنشان کرد: داغ تاثیر تحریمها بر زندگی ایرانیها را به دل غرب میگذاریم و با پیشرفت و شکوفایی که شاهد آن هستیم میتوانیم بسیاری از مشکلات را حل کنیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: افزایش میزان خودکفایی در کشور تاثیر بسیار مطلوبی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد که باید این امر همواره مبنا و اساس فعالیتها و اقدامات قرار گیرد.
