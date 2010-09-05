میوه فروشان خیابانی تبریز ساماندهی می شوند

شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وانت بارها و مشکلات ناشی از تردد آنها گفت: میوه فروشانی که در وانت بارها اقدام به میوه‌فروشی می‌کنند چهره شهر تبریز را مخدوش کرده‌ و موجب نارضایتی مردم و ایجاد ترافیک گسترده در خیابان‌ها می‌شوند.

وی با بیان اینکه باتوجه به نارضایتی مردم میوه فروشان وانت بارها ساماندهی خواهد شد، افزود: چون این افراد از قشر نیازمند جامعه بوده که به دنبال کسب روزی حلال هستند، در شورا برای تامین امنیت شغلی آنها اقداماتی در راستای رفع مشکل آنها انجام شده تا این افراد نیز دچار ضرر و زیان نشوند.

وی اضافه کرد:‌ در راستای حمایت از این افراد، میوه‌فروشان را در برخی میادین میوه‌فروشی محلات اسکان خواهیم داد که با این کار بازارچه‌های محلات نیز ارتقا می یابند.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص مزایای ایجاد میدانهای تره بار خاطرنشان کرد: اگر میدانهای تره‌بار تقویت شوند قیمت میوه عادلانه شده و کیفیت میوه‌های عرضه شده افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: در این خصوص بخش خصوصی باید فعال شود و اقدام به سرمایه‌گذاری کند زیرا در تمام دنیا میوه‌فروشی به شکلی که ما شاهد آن هستیم، وجود ندارد.

وی در تشریح برنامه های در دست اجرا گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم در درازمدت تصمیم داریم فروشگاه‌های بزرگ میوه‌فروشی دایر کنیم تا همه نوع مواد غذایی و میوه در آن فروشگاه‌ها عرضه شود.

دبیری همچنین با بیان اینکه پیاده‌روهای شهر جزو فضاهای عمومی به شمار می‌رود و راه رفتن در آنها از حقوق حقه شهروندان است، افزود: وجود کالای مغازه‌داران و انحصاری کردن دستفروشان به عنوان یک مالک سبب شده که یک کلافگی و آرامش‌زدایی را برای شهروندان را شاهد باشیم.

وی گفت: امروزه در اختیار قرار گرفتن بخشی از پیاده‌روها توسط مغازه‌داران و دستفروشان که به عنوان سد معبر از آن یاد می‌شود به عنوان یک معضل اخلال‌کننده نظم و امنیت در شهر شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در مورد برخورد با دستفروشان نیز اظهار داشت: برخورد با دستفروشان باید با ملایمت و به دور از هرگونه بداخلاقی باشد و برای جمع‌آوری دستفروشان از معابر عمومی باید قبلا اطلاع‌رسانی شود.