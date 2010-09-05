به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا رحیمی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی که در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به عزم جدی دولت برای ایجاد رفاه برای زائرین خواستار بررسی نیازهای زائرین و برنامه ریزی منسجم برای پاسخ به این نیازها شد.



معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مشهد مقدس نه تنها مورد توجه ایرانیان است بلکه متعلق به همه جهان اسلام است، خواستار برگزاری و استمرار جلسات این کارگروه شد و گفت: کارگروه زیارت و فرهنگ رضوی از اولویت های مهم دولت است و امیدواریم با استمرار جلسات این کارگروه گامهای بلندی در راستای ایجاد رفاه برای زائرین مشهد مقدس برداشته شود.



رحیمی با بیان اینکه اقامتگاه های موجود در مشهد مقدس پاسخگوی نیازهای زائرین ایرانی و خارجی نیست بر ضرورت ایجاد امکانات و تسهیلات برای هتل سازی در مشهد مقدس تاکید کرد و خواستار مشارکت مردم و انبوه سازان برای ارتقای وضعیت اقامتگاه این شهر مقدس زیارتی شد.



وی همچنین توسعه خطوط ریلی و گسترش قطار سریع السیر و همچنین ارتقاء ناوگان هوایی مشهد را موضوعی مهم و ضروری برای ایجاد رفاه زائرین و کاهش تلفات جاده ای برشمرد و از دستگاه های ذیربط خواست برنامه ریزی و بستر سازی لازم برای تحقق این امر خطیر را در دستور کار خود قرار دهند .



در این جلسه که با حضور برخی از اعضاء هیات دولت ، استاندار و نمایندگان مردم خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و شماری از مسئولین ارشد محلی برگزار شد ، ضمن مرور مصوبات جلسه قبلی این کارگروه و ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده ، طرح ها و پیشنهادات جدید در راستای توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی ، عمرانی ، زیربنایی و زیرساخت های امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی ارائه شد .



تقویت فرهنگ زیارت در میان مسلمانان سایر کشورها ، حمایت از زائران کم درآمد و تقویت ناوگان حمل و نقل شهری مشهد مقدس از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .