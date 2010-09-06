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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۶

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: خداوند بسیار بخشنده است و به دلیل همین بخشندگی است که نعمتهای بیکرانی در اختیار بندگان خود قرار داده، ما نیز چنانچه حق‌شناس باشیم سخاوت را سرلوحه زندگی خود قرار می‌دهیم.

آیه روز:

هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنکُم مَّن یَبْخَلُ وَمَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِیُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُوا أَمْثَالَکُمْ .

شما همان [مردمى] هستید که براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شده‏اید پس برخى از شما بخل مى‏ورزند و هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و [گرنه] خدا بى‏نیاز است و شما نیازمندید و اگر روى برتابید [خدا] جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود .

سوره محمد، آیه 38

حدیث امروز:

رسول اکرم(ص) فرمودند:

ان الله تعالی یبغض البخیل فی حیاته السخی عند موته .

خداوند کسی را که در زندگی بخیل باشد و هنگام مرگ بخشنده شود ، دشمن دارد .

کنز العمال ، ج 3 ، ص 447 ، ح 7376

کد مطلب 1145907

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