آیه روز:
هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنکُم مَّن یَبْخَلُ وَمَن یَبْخَلْ فَإِنَّمَا یَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِیُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیْرَکُمْ ثُمَّ لَا یَکُونُوا أَمْثَالَکُمْ .
شما همان [مردمى] هستید که براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شدهاید پس برخى از شما بخل مىورزند و هر کس بخل ورزد تنها به زیان خود بخل ورزیده و [گرنه] خدا بىنیاز است و شما نیازمندید و اگر روى برتابید [خدا] جاى شما را به مردمى غیر از شما خواهد داد که مانند شما نخواهند بود .
سوره محمد، آیه 38
حدیث امروز:
رسول اکرم(ص) فرمودند:
ان الله تعالی یبغض البخیل فی حیاته السخی عند موته .
خداوند کسی را که در زندگی بخیل باشد و هنگام مرگ بخشنده شود ، دشمن دارد .
کنز العمال ، ج 3 ، ص 447 ، ح 7376
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