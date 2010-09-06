محمود پوروهاب در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فراخوان ارسالی برای فعالان عرصه ادبیات کودک، گفت: به تازگی فراخوان جشنواره "سلام" را برای بیش از 200 تن از نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران حوزه کودک و نوجوان ارسال کرده‌ایم و هم اکنون هم در حال دریافت آثار هستیم.

به گفته وی شعر، داستان تالیفی و ترجمه‌ای حوزه کودک و نوجوان و داستان مذهبی و تصویرگری چهار بخش این جشنواره را تشکیل می‌دهند و داوران هم کتاب‌ها را در سه رده سنی خردسال، کودک و نوجوان بررسی می‌کنند.

دبیر این جایزه ادبی از حل مشکل مالی آن خبر داد و افزود: جشنواره "سلام" توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود و با توجه به اینکه جوایز ما سکه بهار آزادی بود و اخیراً هم بهای آن افزایش پیدا کرد، کمی در تامین مالی جایزه مشکل ایجاد شد که خوشبختانه این مسئله حل شده است.

پوروهاب با اعلام 20 شهریور به عنوان مهلت پایانی ارسال آثار به دیبرخانه جشنواره "سلام" گفت: سیزدهمین دوره این جایزه در آذرماه و چند روز مانده به ماه محرم برگزار خواهد شد.

سال گذشته به 30 برگزیده این جشنواره در مجموع بیش از 100 سکه بهار آزادی اهدا شد.