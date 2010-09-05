مجلس بررسی خارج از نوبت افزایش تعطیلات عید فطر را نپذیرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را در ساعت پایانی جلسه امروز یکشنبه مجلس را بر عهده داشت با اعلام این خبر که بیش از 50 نماینده درخواست بررسی خارج از نوبت طرح تعیین اختیار دولت برای کاهش ساعت کار در ماه رمضان و افزایش تعطیلات عید فطر را به هیئت رئیسه ارائه کرده اند ، رای گیری برای تمدید ساعت جلسه علنی امروز و بررسی این درخواست را اعلام کرد .

صدر گفت: در صورتی که نمایندگان به بررسی این طرح رای ندهند طرح مذکور طبق نوبت خود در جلسه روز سه شنبه بررسی خواهد شد.

پس از این اظهارات صدر مجلس وارد رای گیری شد که نمایندگان با 55 رای موافق، 113 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با تمدید ساعت جلسه امروز و بررسی این طرح مخالفت کردند.

به گزارش مهر، بررسی طرح مذکور در نوبت چهارم دستور هفتگی مجلس پس از لایحه تحت بررسی حمایت از خانواده قرار دارد .

بنا بر این گزارش پیش از این محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص سرگردانی مردم در بی اطلاعی از قطعی شدن افزایش تعطیلات عید فطر امسال گفته بود : اگر قرار باشد به صورت عادی و براساس نوبت در بررسی دستور کار مجلس پیش برویم به دلیل بررسی وقت گیر لایحه حمایت از خانواده ممکن است به بررسی طرح افزایش تعطیلات عید فطر تا پایان هفته نرسیم.

وی گفت: البته آئین نامه مجلس راهکارهایی را برای بررسی چنین طرح هایی که درخواست تسریع در تصویب آن وجود دارد ، اندیشیده است و نمایندگان مجلس درصورت درخواست تغییر نوبت این دستور و تصویب آن در مجلس می توانند برای بررسی سریع آن در هفته پایانی ماه مبارک رمضان اقدام کنند .

به گزارش مهر این طرح باید پس از تصویب به تایید شورای نگهبان نیز برسد ، شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس 10 روز مهلت دارد و سخنگوی این شورا اعلام کرده است که شورا برای مصوبه مربوط به عید فطر جلسه فوق العاده نخواهد داشت و آن را در نوبت عادی بررسی خواهد کرد .

طبق تقویم جمعه هفته جاری عید فطر است .