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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

هنرهای سنتی آذربایجان شرقی احیا می شوند

هنرهای سنتی آذربایجان شرقی احیا می شوند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بر برنامه ریزی بلندمدت برای احیای رشته های کهن و منسوخ شده صنایع دستی و هنرهای سنتی استان تاکید کرد.

تراب محمدی در گفتگو با خبرنگارا مهر با اشاره به ویژگی های منحصر به فرد رشته های هنرهای سنتی و صنایع دستی که در نقاط مختلف آذربایجان شرقی در حال فعالیت هستند، احیای رشته های کهن را موجب رونق بیشتر صنایع دستی در استان دانست.

محمدی تصریح کرد: رشته های منسوخ شده صنایع دستی استان درسالیان گذشته شناسایی و برای احیای این رشته‌ها برنامه ریزی‌های لازم انجام شده است.

به گفته وی درسال جاری نیز برای احیای سه رشته منسوخ شده صنایع دستی و هنرهای سنتی برنامه ریزی شده است.

به گفته رئیس شورای فنی صنایع دستی استان، در این مرحله از برنامه ریزی ها برای احیا، رشته های ابریشم بافی، گره چینی و حجاری سنگ در نظر گرفته شده اند و به تدریج رشته های دیگری نیز به این رشته ها افزوده خواهند شد.

محمدی یادآور شد: تا کنون چندید رشته مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی کهن آذربایجان شرقی احیا شده و هم اکنون جوانان علاقمند بسیاری این رشته ها را آموزش می بینند.

کد مطلب 1145912

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