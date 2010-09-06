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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۴

اخبار العرب تحلیل کرد:

یاس صهیونیستها از شکستن اراده فلسطینیان/ اسرائیل از ملتها واهمه دارد

یاس صهیونیستها از شکستن اراده فلسطینیان/ اسرائیل از ملتها واهمه دارد

یک روزنامه عرب زبان با اشاره به این موضوع که رژیم اسرائیل از ملتهای جهان در هراس است، ادامه وحشیگری صهیونیستها را دلیلی بر ناامیدی و یاس آنان از مقاومت مردم فلسطین خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اخبارالعرب امارات در مقاله ای به وضعیت و جایگاه رژیم اسرائیل در بین ملتهای جهان اشاره کرد.

در این مقاله آمده است: بلدوزرهای اسرائیلی همچنان قبرستان های فلسطینیان را بعد از نابودی منازلشان از بین می برند تا به ظن خود فلسطین و فلسطینیان را از تاریخ محو کنند.

روزنامه اخبار العرب در تحلیل خود از این اقدام صهیونیستها می نویسد: این تجاوزات بیانگر نا امیدوی و یاس صهیونیستها در شکستن اراده مقاوم ملت فلسطین است که با وجود تمام جنایتهایی که در حقشان شد همچنان به تاریخ و خاک اجدادی شان متعهد هستند و حتی با از بین بردن قبور و منازلشان ممکن نیست تاریخ فلسطین محو و نابود شود.

این اقدامات جنایتکارانه صهیونیستها ملتهای جهان را بیدار کرد به گونه ای که به حمایت از حقوق فلسطینیان برخاستند و همین موضوع خود ترس و نگرانی صهیونیستها را از ادامه مقاومت فلسطینیان بیشتر کرد.

این درحالی است که حدود 150 تحصیلکرده ایرلندی در جهت همراهی و همدلی با حقوق ملت فلسطین، رژیم اسرائیل را تحریم تحصیلی کردند.

در آتن پایتتخت ایتالیا هم جوانان و احزاب مختلف یونانی نسبت به سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم تندرو و نژاد پرست اسرائیل به کشورشان اعتراض کرده و در تظاهراتی برای همراهی با ملت فلسطینیان پرچم آنان را به اهتزار درآوردند.

اخبار العرب در ادامه تحلیل خود می نویسد: ملت های جهان همچنان شاهد قلدرمآبی ها و تجاوزات اسرائیل علیه فلسطینیان از ویرانی منازلشان گرفته تا دستگیری و کشتار آنان و همچنین دسیسه یهودی سازی هستند.

درپایان این روزنامه عرب زبان تاکید می کند: پر واضح است که بعد ازاین همه تجاوزگری جایگاه اسرائیل در بین ملت های جهان تغییر کند و این درحالی است که بر اساس آخرین نظر سنجی که روزنامه " هاآرتص" منتشر کرد جایگاه رژیم اسرائیل در آلمان و کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی و همچنین در فرانسه و انگلیس و حتی آمریکا به شدت پایین آمده است و این به گونه ای است که حتی بیش از نصفی از اسرائیلی ها بر این باورند که کل جهان ضد آنان هستند.

کد مطلب 1145913

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