انفصال از سردفتری متخلفان در ثبت نکاح یا طلاق

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده در فصل مقررات کیفری، مقرر کردند هر پزشکی که بر خلاف واقع گواهی موضوع ماده 26 و 34 این قانون را صادر، یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، در بار اول به محرومیت اشتغال به طبابت از یک تا 5 سال و در بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.

بر اساس این مصوبه هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع ماده 26 و 34 این قانون یا بدون اخذ اجاره نامه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی یا حکم صادر شده در مورد تجوید ازدواج مجدد یا بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده 43 این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به سمت هر یک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتری محکوم می شود.

بر اساس این مصوبه آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس به دلیل مراعا ماندن 5 ماده از این لایحه از جمله مواد 22، 23 و 24 بررسی ماده پایانی این لایحه را منوط به دریافت نظر کمیسیون قضایی مجلس از آن 5 ماده کردند.

بنابراین 6 ماده از لایحه حمایت از خانواده باقیمانده است که در جلسه بعدی مجلس و با دریافت نظر کمیسیون قضایی نسبت به مواد مراعا مانده به تصویب نهایی خواهد رسید.