انتقال همزمان صوت و تصویر با نسل سوم/ اپراتور سوم با پوشش کامل وارد شود

محسن حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تمرکز نسل سوم موبایل بر افزایش پهنای باند است اظهار داشت: اگرچه شروع تلفن همراه با هدف برقراری ارتباط صوتی بدون سیم بود اما در حال حاضر این تکنولوژی به سمت انتقال دیتا در پیش است.

وی با بیان اینکه نسل سوم موبایل یک بستر ارتباطی جامع بدون سیم است که تنها یکی از سرویسهای آن را صوت تشکیل می دهد اضافه کرد: از نسل سوم موبایل انتظار انتقال دیتا، مالتی مدیا، فیلم و متن می رود.

حسین پور خاطرنشان کرد: نسل سوم موبایل امکان انتقال تصویر حین مکالمه با پهنای باند بالا را میسر می کند و انتقال همزمان صوت و تصویر زنده از جمله تصورات آینده نسل سوم است که در کشور ما باید محقق شود.

این کارشناس ارشد مخابرات با تاکید بر اینکه در نسل سوم موبایل باید سعی شود که محدودیتهای فعلی عرضه باند پهن اینترنت برداشته شود ادامه داد: دراین صورت مشترکان موبایلی با سرویس اینترنت پرسرعت و بدون دردسر خواهند داشت که حجم وسیعی از اطلاعات از طریق آن قابل جابجایی است.

وی گفت: با حل مسائل فرهنگی می توان امیدوار بود که نسل سوم موبایل در کشور انتقال تصاویر زنده و ارسال فایلهای ویدیویی را به راحتی ممکن سازد.

حسین پور گفت: بازار موبایل ایران به اشباع رسیده و تنها چیزی که می تواند مشتریان را به سمت استفاده از موبایل نسل سوم سوق دهد خدمات جدید این شبکه خواهد بود.

مدیر شرکت گسترش انفورماتیک ایران خاطرنشان کرد: اپراتور سوم باید با پوشش کامل و سرویس دهی کامل وارد این میدان رقابتی شود.

به گفته حسین پور سیمکارتهای نسل سوم موبایل این ویژگی را دارد که می تواند به عنوان یک مودم نقش اتصال کننده اینترنت به رایانه افراد را در حین حرکت داشته باشد. در این میان وایمکس رقیبی برای نسل سوم موبایل خواهد بود که رگولاتوری به عنوان تنظیم کننده بازار فعلا با ارائه وایمکس سیار از سوی اپراتورها موافقت نکرده و این امر می تواند یک فضای امن برای اپراتور سوم ایجاد کند که فعلا بدون وجود رقیب در این بازار حرکت کند.

وی گفت: در نسل سوم موبایل سرویس های ارزش افزوده حرف اول را می زند و بسیاری از خدمات آموزشی، بانکی، ورزشی، تفریحی، تلویزیون اینترنتی از طریق این بستر فراهم خواهد شد که تمامی این خدمات کشور را به سمت دولت الکترونیک هدایت می کند.