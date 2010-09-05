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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۸

خبر فوری/

دو انفجار قوی بغداد را لرزاند

دو انفجار قوی بغداد را لرزاند

شبکه العربیه از وقوع دو انفجار قوی در بغداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که دو انفجار قوی منطقه "باب المعظم" در مرکز بغداد پایتخت عراق را لرزاند.

هنوز آماری از تلفات این انفجار در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1145933

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