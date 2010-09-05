دو انفجار قوی بغداد را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که دو انفجار قوی منطقه "باب المعظم" در مرکز بغداد پایتخت عراق را لرزاند.
هنوز آماری از تلفات این انفجار در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
شبکه العربیه از وقوع دو انفجار قوی در بغداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که دو انفجار قوی منطقه "باب المعظم" در مرکز بغداد پایتخت عراق را لرزاند.
هنوز آماری از تلفات این انفجار در دست نیست. اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
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