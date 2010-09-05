ارسال بسته آموزشی مشاوره دانشجویی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه صادقی با اعلام این خبر افزود: این بسته آموزشی توسط اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با نظارت دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت تهیه شده است.

وی اضافه کرد: در این بسته آموزشی موضوعاتی از جمله آشنایی با اداره مشاوره دانشجویان، نقش ایمان در آرامش، زندگی خوابگاهی، مدیریت زمان، روش های مطالعه، برنامه ریزی، فهرست خطاهای شناختی، منشور اخلاقی خوابگاه و گزیده ای از مقررات انضباطی دانشگاه ها درج شده است.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با توجه به فرهنگ منطقه ای و بومی خود، بخشهای پایانی این ویژه نامه را بومی سازی کنند.