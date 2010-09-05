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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۸

سرپرست دفتر مشاوره خبر داد:

ارسال بسته آموزشی مشاوره دانشجویی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ارسال بسته آموزشی مشاوره دانشجویی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت از ارسال بسته آموزشی مشاوره دانشجویی ویژه دانشجویان جدیدالورود به دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه صادقی با اعلام این خبر افزود: این بسته آموزشی توسط اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با نظارت دفتر مرکزی مشاوره معاونت دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت تهیه شده است.

وی اضافه کرد: در این بسته آموزشی موضوعاتی از جمله آشنایی با اداره مشاوره دانشجویان، نقش ایمان در آرامش، زندگی خوابگاهی، مدیریت زمان، روش های مطالعه، برنامه ریزی، فهرست خطاهای شناختی، منشور اخلاقی خوابگاه و گزیده ای از مقررات انضباطی دانشگاه ها درج شده است.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویان وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاههای علوم پزشکی می توانند با توجه به فرهنگ منطقه ای و بومی خود، بخشهای پایانی این ویژه نامه را بومی سازی کنند.

کد مطلب 1145938

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