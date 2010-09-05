80 درصد فرهنگیان آذربایجان غربی کارت بیمه طلایی دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، موسی کریمی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مزایای بیمه طلایی کارکنان آموزش و پرورش، افزود: در راستای تکمیل پوشش 100 درصدی فرهنگیان تحت پوشش این طرح برنامه ریزیها و اقدامات لازم انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت اجرای پروژه مهر در آستانه بازگشایی مدارس، بیان داشت: این پروژه در قالب چهار کمیته ساماندهی، تعمیر و تجهیز، توزیع و تبلیغ و ارزیابی و نظارت بر مدارس در سطح استان فعالیت خود را آغاز کرده است.

این مسئول، ثبت‌نام الکترونیکی، آماده‌سازی و رفع نواقص مدارس، رنگ‌آمیـزی کلاسها و نمازخانـه‌ها برای ایجاد فضائی مناسب و شاداب جهت شروع سال تحصیلی جدید، نواختن زنگ بازگشایی مدارس از اول مهر ماه امسال با حضور مسئولان در یکی از مجتمع‌های آموزشی را از فعالیت‌های پروژه مهر در استان عنوان کرد.

کریمی تعمیرات مدارس را از دغدغه‌های مجموعه مدیریتی آموزش و پرورش آذربایجان غربی دانست و اظهار داشت: شاداب‌ سازی در مدارس طی امسال به طور کامل باید نسبت با سال گذشته تفاوت داشته و این تفاوتها باید برای دانش‌آموزان، اولیا و کارکنان محسوس باشد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در راستای ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش و پرورش استان اقدامات خوبی انجام گرفته ولی با توجه به ظرفیت موجود در استان نیازمند شتاب بیشتری هستیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان غربی همچنین از برگزاری دوره آموزش ‌ضمن خدمت برای استخدامیهای جدید آموزش و پرورش از 15 تا 26 شهریور ماه امسال خبر داد.