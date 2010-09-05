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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۰۳

شماره حساب 415 هزار خانوار همدانی در سامانه وزارت رفاه ثبت شد

شماره حساب 415 هزار خانوار همدانی در سامانه وزارت رفاه ثبت شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی همدان گفت: 415 هزار و 316 خانوار همدانی شماره حساب خود را برای دریافت یارانه نقدی در سامانه وزارت رفاه درج کرده‌اند.

ابوالفضل عباسچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در استان همدان 474 هزار و 333 خانوار فرم اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کرده‌اند که حدود 88 درصد آن‌ها شامل 415 هزار و 316 خانوار در سامانه وزارت رفاه ثبت ‌نام کرده‌اند.

عباسچیان با بیان اینکه هدفمند نبودن یارانه‌ها و برخورداری بیشتر گروه‌های مرفه از آن، مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است، گفت: با اجرای طرح پول جدیدی ایجاد نمی‌شود که ایجاد تورم کند بلکه همین پولی که توزیع می‌شود در یک مدل کاملاً علمی و عادلانه‌تر بازتوزیع خواهد شد.

وی در مورد وضعیت افرادی که تاکنون موفق به ثبت ‌نام نشده‌اند، گفت: این شامل افراد و خانوارهایی که جدید تشکیل شده‌اند، به تازگی ازدواج کرده ‌اند و یا تمایل به تکمیل فرم نداشته‌اند و به هر دلیل در نوبت‌های سال 87 و 89 فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل نکرده‌اند، می‌شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی همدان افزود: زوج‌های جوانی که تشکیل خانواده داده و اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، اطلاعات خانواده‌های تازه تشکیل شده به صورت خودکار در مرکز آمار ایران به ثبت رسیده و زوج‌های جوان نیازی به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار ندارند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز آمار ایران دو بار فراخوان داده تا افرادی که ثبت‌نام نکرده‌اند، نسبت به نام‌نویسی و تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خود اقدام کنند که عدم شرکت افراد در تمدید ثبت‌نام بیانگر این مطلب است که افراد تمایلی برای پر کردن فرم ندارند.

کد مطلب 1145943

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