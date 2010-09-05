شماره حساب 415 هزار خانوار همدانی در سامانه وزارت رفاه ثبت شد

ابوالفضل عباسچیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در استان همدان 474 هزار و 333 خانوار فرم اطلاعات اقتصادی خود را تکمیل کرده‌اند که حدود 88 درصد آن‌ها شامل 415 هزار و 316 خانوار در سامانه وزارت رفاه ثبت ‌نام کرده‌اند .

عباسچیان با بیان اینکه هدفمند نبودن یارانه‌ها و برخورداری بیشتر گروه‌های مرفه از آن، مشکلاتی را در کشور ایجاد کرده است، گفت: با اجرای طرح پول جدیدی ایجاد نمی‌شود که ایجاد تورم کند بلکه همین پولی که توزیع می‌شود در یک مدل کاملاً علمی و عادلانه‌تر بازتوزیع خواهد شد .

وی در مورد وضعیت افرادی که تاکنون موفق به ثبت ‌نام نشده‌اند، گفت: این شامل افراد و خانوارهایی که جدید تشکیل شده‌اند، به تازگی ازدواج کرده ‌اند و یا تمایل به تکمیل فرم نداشته‌اند و به هر دلیل در نوبت‌های سال 87 و 89 فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل نکرده‌اند، می‌شود .

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی همدان افزود: زوج‌های جوانی که تشکیل خانواده داده و اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، اطلاعات خانواده‌های تازه تشکیل شده به صورت خودکار در مرکز آمار ایران به ثبت رسیده و زوج‌های جوان نیازی به تکمیل فرم اطلاعات اقتصادی خانوار ندارند .