برگزاری امتحان هماهنگ برای ارزیابی دانش آموزان راهنمایی و متوسطه

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این آزمون ابتدای سال تحصیلی به شکل هماهنگ بین دانش آموزان اول راهنمایی و متوسطه در سراسر کشور برگزار می شود.

معاون آموزش متوسطه ادامه داد: هدف از اجرای این طرح شناخت معلمان از سطح معلومات دانش آموزان و در نتیجه سطح علمی کلاس است تا تدریس خود را بر مبنای این ارزیابیها آغاز کنند.

سحرخیز با تاکید براینکه به هیچ وجه نمرات کسب شده در این آزمون در نمرات کلاسی دانش آموزان تاثیر ندارد گفت: این آزمون به شناخت معلمان از همگونی و ناهمگونی دانش آموزان و سطح علمی آنها کمک می کند.

وی با بیان اینکه تصمیم نداریم با برگزاری این آزمون به دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی استرس وارد کنیم افزود: به منظور اجرای این طرح جزوه‌ای با عنوان "یادآور" تهیه شده که تا قبل از شروع سال تحصیلی به دانش‌آموزان پایه اول راهنمایی و متوسطه ارائه می شود.