به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افطار معاونت هنری که شب گذشته، 13 شهریورماه با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان، مدیران و جمعی از هنرمندان سه حوزه هنرهای نمایشی، تجسمی و موسیقی در تالار وحدت برگزار شد، حسینی با عذرخواهی از تاخیرش در مراسم گفت: این تاخیر به دلیل جلسه‌ای بود که در حضور رئیس‌ جمهور و اهالی هنر بودیم که در این جلسه نظر هنرمندان را شنیدیم.

وی افزود: در حال حاضر تلاش می‌کنیم تا نظر، دیدگاه‌ها و مطالبات معقول و جدی را که هنرمندان دارند به سطوح عالی کشور منتقل شود تا انشاء‌الله حمایت‌های خوبی از آنها انجام شود.

حسینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رویکرد فعالیتهایی که در وزارت ارشاد انجام می‌شود هنری است، به برگزاری نمایشگاه قران اشاره کرد: برخی تصور نمی‌کردند این نمایشگاه برای اجرای تئاتر مناسب باشد، اما ما در این نمایشگاه حدود 200 اجرای نمایش داشته‌ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از هر فرصت و موقعیتی برای رونق‌بخشی به فعالیت‌ هنری جامعه استفاده می‌شود، ادامه داد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید آموزه‌های دینی و تعالیم ارزشمند قرآن با هنر گره بخورد و در این قالب ارائه شود که قطعا این روش تاثیر‌گذار‌تر و ماندگارتر خواهد بود. به عنوان نمونه مجموعه‌هایی از جشنواره‌های قرآنی در 22 رشته تعریف شده که فراخوان آن را نیز اعلام کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در این جشنواره برای اولین‌بار اعلام کرده‌ایم که افراد می‌توانند با استفاده از مضامین و داستان‌های ارزشمند در رشته فیلم مستند، کوتاه، تئاتر و دیگر حوزه های هنری شرکت کنند.

وزیر ارشاد با بیان اینکه در موارد دیگر هم رویکرد‌ها و جهت‌گیریها مشخص است اعلام کرد: جشنواره‌ فرهنگی _ هنری خلیج‌ فارس از سال 1390 برگزار می‌شود.

سید محمد حسینی درباره‌ فعالیتهای فرهنگی - هنری خارج از کشور هم اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت‌های فرهنگی و هنری وزارت ارشاد نسبت به سال گذشته از اهتمام بیشتری برخوردار است که به عنوان مثال می‌توان از حضور گروه‌های متعدد موسیقی، تئاتر و هنرمندان گوناگون در اکسپوی شانگهای نام برد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری در کشور‌های مختلف مانند قطر، تاجیکستان، اکراین و دیگر کشور‌ها را در دست بررسی داریم. سفیران کشور در حال حاضر ارتباط خود را برای استفاده از ظرفیت هنرمندان با وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی بیشتر کردند.

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنانش به بحث غدیر و ولایت اشاره کرد و افزود: در این زمینه هنرمندان حتما حرف‌های بسیاری می‌توانند ارائه دهند، ما از کودکی به مولا ارادت داشته‌ایم و حتما می‌توانیم در این زمینه کارهای وافر و ارزشمندی انجام دهیم. در حال حاضر هم مجموعه‌ وزارت ارشاد در این زمینه فعال است و ما از نقطه نظراتی که هنرمندان داشته باشند، استفاده می‌کنیم.

وی افزود: قطعا تلاش هنرمندان هم این است که کارها هر چه بیشتر از استحکام و محتوای غنی‌ برخوردار باشند که همین امر می‌تواند به توان و دوام کار کمک کند و نیز قدرت بهانه‌گیری را از افرادی که ضعف‌ها را برجسته می‌کنند و در واسطه‌ آن کل مجموعه را زیر سوال می‌برند، گرفته شود.

حسینی گفت: هم‌اکنون زمینه برای فعالیت بسیار مهیاست و من اطمینان می‌دهم که موقعیت از هر زمان دیگری مناسب‌تر است. البته ممکن است کارها با سرعتی که انتظار داریم پیش نرود. برای مثال مواردی بوده که به تصویب قطعی هم رسیده است، ولی در یک روند بروکراسی اداری کشوری تا بخواهد نهایی شوند زمان‌بر است که امیدواریم سریع‌تر طی شود و ما بتوانیم خدمت‌گزار خوبی برای شما عزیزان باشیم.

اجرای این برنامه را علیرضا غفاری برعهده داشت وعلاوه بر مدیران زیرمجموعه معاونت امور هنری هنرمندانی همچون مجید انتظامی، ایرج راد، همایون خرم، هادی مرزبان، غلامحسین امیرخانی، داریوش پیرنیاکان، محمد سریر، داوود گنجه‌ای، مصطفی کمال پورتراب، عباس جمال‌پور، مرتضی حیدری، احمد اسفندیاری، کاظم هژیرآزاد، محمود استادمحمد، عبدالحسین مختاباد، مجید جوزانی ، محمد علی رجبی، تاها بهبهانی، صادق تبریزی، کرمعلی شیرازی، محمدعلی خبری، مهدی حامد سقائیان، رحمان سیفی آزاد، شهرام کرمی، رحمت امینی، داود فتحعلی‌بیگی، محمودرضا رحیمی، عباس میرهاشمی، شهرام زرگر، آذر هاشمی، حسین محجوبی، بهرام کلهرنیا، ناصر آراسته، نیما مسیحا، مصطفی آقامیری و.... در این مراسم حضور داشتند.