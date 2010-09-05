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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

69 میلیارد ریال برای پروژه های شهرکهای صنعتی گیلان سرمایه گذاری شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: برای اجرای هفت پروژه زیر بنایی و صنعتی در شهرکهای صنعتی گیلان 69 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

 مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: طرح تاسیسات پمپاژ آب در شهرک صنعتی شفت، پنج پروژه زیر سازی و آسفالت با حجم 72 هزار و 600 متر مربع در شهرکهای صنعتی آستارا، آستانه اشرفیه، آسیابسران املش، مجتمع کارگاهی دریاسر لنگرود و شهرک صنعتی نالکیاشر لنگرود و شبکه گاز رسانی ناحیه صنعتی سکام رضوانشهر، با هزینه ای افزون بر 9 میلیارد ریال از جمله این پروژههاست.

وی ادامه داد: همچنین سه واحد صنعتی اطلس پلاستیک تولید کننده قوطی های پت و ظروف یکبار مصرف در شهرک صنعتی آستانه اشرفیه، تلوان پردازش مدارتولید کننده کنتورهای برق دیجیتالی تک فاز و سه فاز و میوه پرورمانی، تولید کننده میوه های خشک در شهرک صنعتی تالش با سرمایه گذاری بیش از 60 میلیارد ریال و 88 نفر اشتغالزایی از دیگراین پروژه هاست.

کد مطلب 1145973

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