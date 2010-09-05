  1. هنر
  2. سایر
۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

برای نخستین بار/

کتابی از مارکز در ایران از زبان اصلی ترجمه شد

کتابی از مارکز در ایران از زبان اصلی ترجمه شد

کتاب "سرهنگ کسی ندارد برایش نامه بنویسد" که پیش از این از زبان‌هایی غیر از اسپانیولی (زبان اصلی کتاب) ترجمه شده بود، برای نخستین بار از زبان اصلی به فارسی ترجمه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب پیشتر توسط مترجمانی مانند احمد گلشیری و با عنوان "کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد" در ایران مننتشر شده بود و بارها هم تجدید چاپ شد.

این کتاب 96 صفحه‌ای را نازنین نوذری از زبان اسپانیولی به فارسی برگردانده و انتشارات نوروز هنر به تازگی آن را به چاپ رسانده است.

مارکز این کتاب را که داستان انتظار نومیدانه افراد برای ایجاد تغییری کوچک در زندگی‌شان است، سال 1975 در پاریس و در شرایطی که به وضعیت مالی نامناسبی داشت، نوشت و 6 سال بعد آن را به چاپ رساند.

داستاناین  رمان روایتگر روزگار سرهنگ پیری است که سال‌ها در انتظار رسیدن نامه‌ای از طرف دولت به سر می‌برد تا برای شرکت و خدماتش در یک جنگ داخلی بسیار قدیمی مبلغی به عنوان مقرری برای او در نظر گرفته شود.

سرهنگ در حالی که در شرایط بسیار وخیم مالی قرار دارد (مانند شرایط مارکز در حین نوشتن اثر) تصمیم دارد تا با مقرری مورد انتظار علاوه بر ترتیب دادن یک زندگی آبرومندانه برای خودش و همسرش، خروس جنگی پسرش را نیز که حین توزیع مخفیانه اعلامیه‌های ضد دولتی تلف شد، پرورش دهد. انتظار سرهنگ برای دریافت نامه مزبور ادامه می‌یابد و با این وجود نامه هرگز به دست او نمی‌رسد.

او که به پیروزی خروس جنگی به چشم نوعی انتقام مرگ پسرش نگاه می‌کند در شایط سختی قرار می‌گیرد که وادار به انتخاب راهی میان زندگی سخت و حفظ و پرورش خروس برای انتقام یا فروش خروس برای ادامه زندگی می‌شود.

مارکز البته شخصیت سرهنگ این رمان را از سرگذشت پدربزرگش که از سرهنگ‌های درگیر در جنگ‌های داخلی کلمبیا بود، الگو برداری کرده ‌است.
کد مطلب 1145974

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها