کتابی از مارکز در ایران از زبان اصلی ترجمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب پیشتر توسط مترجمانی مانند احمد گلشیری و با عنوان "کسی به سرهنگ نامه نمی‌نویسد" در ایران مننتشر شده بود و بارها هم تجدید چاپ شد.

این کتاب 96 صفحه‌ای را نازنین نوذری از زبان اسپانیولی به فارسی برگردانده و انتشارات نوروز هنر به تازگی آن را به چاپ رسانده است.

مارکز این کتاب را که داستان انتظار نومیدانه افراد برای ایجاد تغییری کوچک در زندگی‌شان است، سال 1975 در پاریس و در شرایطی که به وضعیت مالی نامناسبی داشت، نوشت و 6 سال بعد آن را به چاپ رساند.

داستاناین رمان روایتگر روزگار سرهنگ پیری است که سال‌ها در انتظار رسیدن نامه‌ای از طرف دولت به سر می‌برد تا برای شرکت و خدماتش در یک جنگ داخلی بسیار قدیمی مبلغی به عنوان مقرری برای او در نظر گرفته شود.

سرهنگ در حالی که در شرایط بسیار وخیم مالی قرار دارد (مانند شرایط مارکز در حین نوشتن اثر) تصمیم دارد تا با مقرری مورد انتظار علاوه بر ترتیب دادن یک زندگی آبرومندانه برای خودش و همسرش، خروس جنگی پسرش را نیز که حین توزیع مخفیانه اعلامیه‌های ضد دولتی تلف شد، پرورش دهد. انتظار سرهنگ برای دریافت نامه مزبور ادامه می‌یابد و با این وجود نامه هرگز به دست او نمی‌رسد.

او که به پیروزی خروس جنگی به چشم نوعی انتقام مرگ پسرش نگاه می‌کند در شایط سختی قرار می‌گیرد که وادار به انتخاب راهی میان زندگی سخت و حفظ و پرورش خروس برای انتقام یا فروش خروس برای ادامه زندگی می‌شود.

مارکز البته شخصیت سرهنگ این رمان را از سرگذشت پدربزرگش که از سرهنگ‌های درگیر در جنگ‌های داخلی کلمبیا بود، الگو برداری کرده ‌است.