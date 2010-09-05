شهرداری از طریق مجلس دولت را در مورد قانون مترو پاسخگو کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فاضل موسوی افزود: در حالی که چندین ماه از تصویب و ابلاغ قانون مصوب مجلس می گذرد، هنوز قوه مجریه قانون تخصیص تسهیلات به مترو را اجرا نکرده است.

وی ادامه داد: شهرداری باید برای احقاق حق مردم، اقدامی جدی کرده و از مجلس درخواست جلسه کند. در این جلسه باید نمایندگان مجلس به عنوان سئوال کننده، قوه مجریه به عنوان پاسخگو و شهرداری به عنوان ناظر و متقاضی حضور داشته باشد. همچنین بهمنی باید پاسخ علت عدم اجرای قانون مجلس را توضیح دهد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: قانون امری سلیقه ای نیست و باید به هر نحوی که شده اجرا شود. دلایلی که برای عدم اجرای قانون وجود دارد، باید مطرح شده و مورد توجه قرار بگیرد. این در حالیست که دلایل مطرح شده از طرف دولت برای عدم اجرای قانون دو میلیارد مترو، غیر قابل قبول است.

وی افزود: ماده 75 یا عدم بودجه کافی برای پرداخت تسهیلات دلایل غیر قابل قبولی هستند. زیرا مجلس بدون مطالعه و بررسی کاری را انجام نمی دهد. در این رابطه نیز تحقیقات لازم انجام شده و بر اساس گزارشی که خود دولت در خصوص درآمدها و هزینه ها ارائه کرده بود، قانون مذکور طرح و تصویب شد.

نماینده مردم خدابنده در مجلس هشتم بیان داشت: مجلس محلی نیست که نداند چه می کند و چه برنامه ای در جریان است. لذا قوانین مصوب مجلس، تمام مراحل لازم را طی کرده و تنها باید اجرا شوند. قانونی که توسط مجلس تصویب و توسط رئیس مجلس ابلاغ شده، از اهمیت بالایی برخوردار است و هیچ دلیلی را برای عدم اجرا قبول نمی کند.

موسوی با اشاره به نزدیک شدن زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گفت: تمام اطلاعات ما از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پیامدهای آن، چیزیست که دولت اعلام کرده است. قوه مجریه بارها اعلام کرده که برنامه ریزی های لازم برای اجرای این قانون انجام شده و هیچ مشکلی پیش روی اجرای آن نیست. ما نیز بر روی حرف دولت حساب باز کرده ایم.

وی ادامه داد: به طور قطع برای اجرای یک قانون می بایست برنامه ریزیها، درآمدها، هزینه ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن مدنظر قرار بگیرد. دولت بارها در جلسات علنی و غیرعلنی اعلام کرده که این کارها انجام شده و همه چیز تحت برنامه ریزی است. اما ما هنوز نمی دانیم برنامه چیست و چطور قرار است اجرا شود.

موسوی تاکید کرد: یکی از مهمترین محورهای اجرای قانون هدفمندی، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی دارد و این امر ارتباط مستقیم با حمل و نقل عمومی دارد. بنابراین چطور می شود که دولت فکر همه ابعاد کار را کرده باشد، اما هیچ اقدامی برای توسعه و تقویت حمل و نقل عمومی نشود.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: مشروعیت و مقبولیت ما مسئولان از مردم است و نباید حق و حقوق آنان را نادیده بگیریم. مردم حق دارند بدانند چه برنامه ای برایشان در نظر گرفته شده و قرار است در آینده در چه شرایطی زندگی کنند. حال اینکه حمل و نقل به عنوان یکی از پررنگ ترین نیازهای مردم است که در طول روز مدام با آن سروکار دارند.

موسوی با اشاره به ضرورت توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران و سایر کلانشهرهای کشور گفت: توسعه حمل و نقل عمومی در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ضرورت بیشتری پیدا کرده و به عنوان یکی از مسائل مهم نظام باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد.