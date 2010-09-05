کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام سلامت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحیم قربانی رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اعلام این خبر گفت: در این نشست که در ادامه پیگیری اهداف، سیاستها و راهبردهای منشور توسعه قرآنی کشور برگزار شد، نحوه برنامه ریزی و زمانبندی تشکیل کمیسیون پژوهش و آموزش عالی قرآنی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این جلسه که با حضور معاونان دانشجویی فرهنگی، توسعه، درمان، غذا و دارو، آموزشی و مدیرکل دفتر وزارتی برگزار شد، نمایندگانی از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز حضور داشتند.

قربانی خاطرنشان کرد: در این جلسه که گروه هایی از جمله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان جهاد دانشگاهی، نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری و بسیج انشجویی حضور داشتند مباحث متعدد دیگری در رابطه با فعالیتهای آموزشی و پژوهشی قرآنی مورد بررسی قرار گرفت.