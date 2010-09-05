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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۳

موسیقیدان ارمنستانی ارکستر پارسیان را رهبری می کند

موسیقیدان ارمنستانی ارکستر پارسیان را رهبری می کند

سخنگوی ارکستر زهی پارسیان از اجرای پاییزی این ارکستر به رهبری آرام طالالیان از کشور ارمنستان خبر داد.

نیما زاهد با اعلام این خبر در خصوص چرایی اجرای این کنسرت به رهبری آرام طالالیان به خبرنگار مهر گفت : پس از هماهنگ نشدن برنامه های آقای  علی رهبری برای اجرای کنسرت با ارکستر پارسیان تصمیم گرفتیم برای اینکه از رکود یک ساله ارکستر بیرون آییم اجرایی به رهبری آرام طالالیان موسیقیدان از کشورارمنستان داشته باشیم؛ البته اعضای ارکستر پارسیان تجربه اجرا با این رهبر را در گذشته داشته اند.    

 وی در پایان افزود : در این اجرا قرار است آثار آقای منصوریان از آهنگسازان کشور ارمنستان را اجرا کنیم البته ناگفته نماند که برگزاری این کنسرت به معنای منتفی شدن اجرای ارکستر زهی پارسیان به رهبری علی رهبری نیست.  

کد مطلب 1145984

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