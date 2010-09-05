دکتر خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود اطلاع‌رسانی درست و به موقع و ارتباط با مراجع تقلید، مسئولان و معتمدان استان همچنین مطرح کردن این موضوع از سوی ائمه جماعات در تریبون نماز جمعه، الحمدالله کمکهای بسیار خوبی تاکنون برای ارسال به مناطق سیل زده پاکستان جمع آوری شده است.



سائلی به کمکهای جمع‌آوری شده در صندوق‌های پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سطح شهر اشاره کرد و افزود: در صندوقها‌ی پایگاه‌های جمعیت هلال احمر مستقر در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و در کنار محل برگزاری نماز جمعه از هفته گذشته تا امروز 372 میلیون و 207 هزار و 550 ریال، 55 دلار آمریکا، شش هزار و 250 دینار عراق وجه نقد جمع‌آوری شده است که این مقدار جدای از کمک‌های مراجع تقلید است.



وی در خصوص کمک‌ها و اقلام غیرنقدی جمع آوری شده از سوی مردم خداجو و روزه‌دار قم اظهار داشت: تا کنون 600 کیلوگرم برنج، هزار و 730 بطری آب معدنی, چهار هزار و 800 تخته پتو، 266 قوطی انواع کنسرو، هزار و 600 کیلو آرد‌، 36 کیلو‌گرم حبوبات، 28 قوطی رب گوجه فرنگی, دو قطعه فرش 12 متری، 300 هزار تومان بن کتاب و دو عدد انگشتری طلا به عنوان اقلام غیر نقدی از سوی شهروندان قمی برای مردم مسلمان و مصیبت دیده پاکستان اهدا شده است.



مدیر کل جمعیت هلال احمر استان قم به اعزام تیم‌های پزشکی جهت کمک به مصدومین سیل پاکستان اشاره کرد و گفت: تا به حال یک تیم 15 نفری از مرکز به پاکستان اعزام شده‌اند که معاون امداد و نجات استان قم نیز در این تیم حضور دارد.



دو تیم درمان اضطراری و یک تیم امدادی از قم به پاکستان اعزام خواهند شد



وی در این خصوص اضافه کرد: هم اکنون نیز دو تیم درمان اضطراری از قم شامل پزشک، پرستار، ماما و امدادگر و یک تیم امدادی شامل امدادگران جمعیت هلال احمر استان آماده اعزام هستند که پاسپورت آنان نیز آماده شده است و هر تیم شامل هشت نفر می‌باشد.



کمک‌های مردمی بعد از نیازسنجی از سوی تیم اعزامی به پاکستان ارسال می‌شوند



سائلی با اشاره به این که تا به حال یکصد توپ انواع اقلام امدادی شامل چادر، پتو، مواد غذایی، دارو، زیرانداز و آب آشامدینی از کشور به مقصد پاکستان ارسال شده است، بیان داشت: در حال حاضر رئیس سازمان امداد و نجات کشور در پاکستان به سر می‌برد که به کار ارزیابی و نیازسنجی مشغول هستند و بنا به گزارشات تیم اعزامی و نیازهای مردم پاکستان کمک‌های جمع آوری شده تبدیل و به زودی ارسال خواهند شد.



مدیر کل جمعیت هلال احمر استان قم با بیان این مطلب که تا به حال میزان وجوه نقدی که به حساب جمعیت هلال احمر در بانک‌ها واریز شده است اعلام نشده است، تصریح کرد: قطعا با اعلام این موجودی‌ها کمک‌های مردمی بسیار بیش از اینها خواهد بود همچنین مردم خیر می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب 99999 نزد بانک ملی قابل واریز در کلیه شعب و به نام جمعیت هلال احمر کشور واریز نمایند.



ارسال محموله با ارزش 100 میلیون ریال



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به کمک‌های مردم نوع دوست استان به مردم مسلمان و سیلزده پاکستان اظهار داشت: پایگاه‌های این کمیته از دو هفته قبل در مبادی ورودی نماز جمعه و حرم مطهر حضرت معصومه(س) مستقر هستند و کمک‌های مردم روزه‌دار استان قم را در خصوص سیل زدگان جمع آوری می‌نمایند.



عبدالله جلالی در خصوص کمک‌های نقدی جمع آوری شده از سوی این کمیته بیان داشت: تا کنون 15 میلیون تومان کمک‌های نقدی توسط پایگاه‌های کمیته امداد امام خمینی(ره) جمع آوری شده است.



وی همچنین در خصوص کمک‌های غیر نقدی جمع آوری شده ابراز داشت: کمک‌های غیر نقدی تا کنون برآورد نشده است ولی تنها یک محموله با ارزش 100 میلیون ریال در حال بسته بندی است که در اسرع وقت برای ارسال به مردم سیل زده پاکستان آماده می‌شود.