جشنواره قصه گویی رضوی در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای معاونین این نهاد با بیان اینکه 22 مهرماه سال جاری همزمان با دهه کرامت هشتمین جشنواره رضوی و اولین جشنواره قصه گویی کشور در مرکز مازندران برگزار می شود، بیان داشت: تاکنون 150 قصه رضوی ازپنج استان کشور ونیز چهار اثر از قصه گوی افغانی در رابطه با موضوع امام رضا(ع) به دبیر خانه جشنواره قصه گویی ارسال شد.

وی افزود: برای تغذیه منابع اطلاعاتی قصه گویی اعضا و مربیان مراکز کانون پرورش فکری لیست کتاب هایی که به عنوان مرجع از زندگانی امام رضا(ع) می تواند قابل استفاده باشد به تمام مراکز کانون کشور ارسال شد.

مدیر کانون پرورش فکری ادامه داد: تاکنون لیست 30 عنوان کتاب با موضوع امام رضا(ع) به مراکز کانون پرورش فکری کشور اعلام شد.

گرجی جشنواره قصه گویی رضوی را تنها مسابقه ای دانست که اعضا ومربیان می توانند دراین جشنواره آثار ارائه دهند.

وی تصریح کرد: مهلت ارسال آثار به دبیر خانه جشنواره رضوی تا بیستم شهریور سال جاری است.

وی داوری آثار برگزیده در جشنواره قصه گویی رضوی را در دو مرحله عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست 40 اثر انتخاب و در مرحله نهایی ار میان آثار در دو مرحله هشت اثر به عنوان آثار برگزیده معرفی و مورد تجلیل قرار می گیرند.