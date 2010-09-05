اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهسا کدخدا والیبالیست خراسان جنوبی برای شرکت در مسابقات والیبال جوانان آسیا به ویتنام اعزام می ‌شود.

تیم ملی کشورمان در این مسابقات با چین، کره جنوبی و استرالیا هم گروه است و از 15 شهریورماه به مصاف حریفان خود می ‌رود.

برگزاری سه دیدار معوقه فوتسال جام رمضان بشرویه

مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان بشرویه با انجام سه بازی معوقه در سالن آزادی پیگیری شد.

در نخستین بازی بیمه معلم سه بر دو از سد خادمان جوان گذشت، در بازی دوم تیم فوتسال دهیاری شهرک امام با نتیجه پنج بر یک از پاکشیر شکست خورد و در آخرین بازی تیم فوتسال امید موردستان 9 بر پنج پرسپولیس مهر را مغلوب ساخت.

مسابقات والیبال جام رمضان بانوان بیرجند پایان یافت

شنبه‌ شب مسابقات والیبال جام رمضان بانوان شهرستان بیرجند که با حضور تیم‌های چاپ شمس، سازمان فولاد بیرجند، روستایی و عشایری، کاشی و سرامیک صولت و آموزش و پرورش مردادماه در سالن غدیر آغاز شده بود پایان یافت.

بر پایه این گزارش، این مسابقات به صورت دوره‌ ای با انجام 10 بازی برگزار شد که در پایان کاشی و سرامیک صولت، چاپ شمس و آموزش و پرورش به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان بیرجند

در مسابقات فوتسال جام رمضان روستاییان شهرستان بیرجند نیز تیم‌های دهیاری خراشاد و شهدای چاج به دور دوم صعود کردند.

از سری مسابقات فوتسال جام رمضان روستاییان شهرستان بیرجند شنبه ‌شب در نخستین دیدار دهیاری خراشاد بر تیم شهدای گوکچین الف پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد.

تیم شهدای چاج نیز با غلبه بر دهیاری اوجان به مرحله حذفی راه پیدا کرد.

در ادامه مسابقات فوتسال جام رمضان روستاییان شهرستان بیرجند تیم شهدای گوکچین ب بر دهیاری بجد غلبه کرد و دهیاری دهلکوه با نتیجه چهار بر یک مغلوب تیم نوغاب شد.

از گروه سوم نیز تیم دهیاری شارقنج بر دهیاری چشمه رچ غلبه کرد و از گروه دوم دهیاری اوجان مغلوب خراشاد شد و تیم‌های دهیاری خراشاد و چاج به عنوان تیم‌های اول و دوم از این گروه صعود کردند.