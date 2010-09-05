به گزارش خبرنگار مهر، در جریان تمرین عصر شنبه تیم فوتبال استقلال وحید طالب لو و محمد محمدی دچار آسیب دیدگی شدند. این دو بازیکن برای درمان آسیب دیدگی خود صبح امروز یکشنبه در تمرین شرکت نکردند و به فیزیوتراپی پرداختند.

محمدی و طالب لو از عصر امروز یکشنبه در مراحل آماده سازی تیم استقلال شرکت می کنند تا برای دیدار روز جمعه برابر مس کرمان آماده شوند.

کاوه ستوده، پزشک تیم فوتبال استقلال شرایط دروازه بانان این تیم را مطلوب خواند و گفت: طالب لو که مشکل خاصی ندارد و محمدی نیز شرایط حضور در تمرینات را دارد. این دو بازیکن می توانند از عصر امروز با تیم تمرین کنند و از دید کادر پزشکی تیم مشکل خاصی ندارند.

تیم فوتبال استقلال روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف مس این شهر می رود.