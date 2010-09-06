طرح ضیافت اندیشه در دانشگاه های کهگیلویه وبویراحمد به پایان رسید

مسئول دفتر نهاد رهبری دانشگاه یاسوج به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: در این طرح که به مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد، بیش از هزار و 700 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های استان در آن شرکت کردند.

حجت الاسلام امرالله اندرزیان افزود: این طرح به مدت 21 روز در دانشگاه های یاسوج و علوم پزشکی استان با حضور اساتید دانشگاهی و حوزوی برگزار شد.

وی بیان کرد: کارگاه های آموزشی ازدواج، علم و دین، شبی با شهدا، ادعیه، حلقه های معرفتی، قرائت قرآن، کلاس های ادبی، ورزشی، گفتگوی آزاد، مشاوره، نقد فیلم از جمله برنامه های طرح ضیافت اندیشه بود.

وی مهمترین اهداف این طرح را آشنایی دانشجویان با منابع اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و جریانهای فکری، ارتقاء سطح بصیرت دانشجویان واساتید، دشمن شناسی وآشنایی با جنگ نرم عنوان کرد و اظهار داشت: این طرح دارای دو بعد تربیتی و آموزشی است که در بعد تربیتی به مباحث قرآنی، سیری در نهج البلاغه وآشنایی با مباحث زندگی پرداخت.