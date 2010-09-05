مشارکت در جشنواره "کندو" برای حمایت از طنزپردازان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر فیض گفت: جشنواره "کندو" با مشارکت کانون ادبی فرهنگسرای رازی برگزار می شود و علت مشارکت دفتر طنز در این جشنواره فعالیتهای جدی و ارزنده کانون ادبی این فرهنگسراست.

وی افزود: امیدوارم برگزاری این جشنواره تشویقی باشد برای دیگر فرهنگسراها تا آنها نیز برای برگزاری برنامه‌های ادبی طنز برنامه‌ریزی کنند.

فیض ادامه داد: از هر نهاد و گروهی که در عرصه طنز فعالیتهای مناسبی داشته باشد حمایت می‌کنیم و با آن همکاری خواهیم کرد؛ خواه در زمینه‌های آموزشی باشد خواه برگزاری شب شعر.

وی همچنین ادامه داد: فرهنگسراها در امر آموزش پتانسیل بالایی دارند و می توانند برای اشاعه هنر و ادب در جامعه گامهایی جدی بردارند.

جشنواره شعر طنز "کندو" پیرامون موضوعات شهری همچون ترافیک، آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آپارتمان‌نشینی، فرهنگ استفاده صحیح از فضای سبز و موضوعات اخلاقی- اجتماعی مانند امانتداری، کاسبی، کم‌فروشی، صداقت و درستکاری برگزار می شود.

مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 31 شهریور است و داوری آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره توسط یوسفعلی میرشکاک، ناصر فیض و اسماعیل امینی انجام می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره شعر طنز "کندو" می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در میدان قزوین، خیابان قزوین، خیابان شهید مرادی، فرهنگسرای رازی ارسال کنند.