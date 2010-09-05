ستاد جمع آوری کمکهای مردمی به سیل زدگان پاکستان در لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان صبح یکشنبه در جلسه برنامه ریزی جمع آوری کمکهای مردمی برای سیل زدگان پاکستان در سخنانی با تاکید بر ضرورت فعالیت همه دستگاه ها در این زمینه اظهار داشت: هلال احمر با توجه به محور بودن در زمینه جمع آوری کمک ها اطلاع رسانی لازم را در راستای اعلام اقلام ضروری انجام دهد.

وی همچنین بر ضرورت فراخوان سازمانها و تشکلهای مردم نهاد در این زمینه تاکید کرد و بیان داشت: سازمان ملی جوانان و امور اجتماعی استانداری و دیگر دستگاه های دارای تشکلهای مردم نهاد در این زمینه پیگیری لازم را انجام دهند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: دستگاه های مختلف موظف هستند اطلاعات و جمع بندی مربوط به کمک های مردمی را به دبیرخانه ستاد به صورت مستمر اعلام کنند.

چراغیان اداره کل صنایع استان را نیز موظف کرد تا نسبت به جمع آوری کمک های واحد های تولیدی و صنعتی اقدام کند و بیان داشت: همچنین آموزش و پرورش در زمینه جمع آوری کمکهای فرهنگیان و همچنین اختصاص یک روز به عنوان روز کمک به سیل زدگان در مدارس اقدام کند.

در این جلسه همچنین جمع آوری کمکهای مردم روستایی استان لرستان نیز به تعاون روستایی و سازمان جهاد کشاورزی این استان محول شد.

همچنین بنابر این گزارش مسئولیت کمیته اطلاع رسانی ستاد جمع آوری کمک های مردمی برای سیل زدگان پاکستان به صدا و سیما، خبرگزاری مهر و خبرگزاری جمهوری اسلامی واگذار شد.

در این جلسه مقرر شد بازرگانی لرستان نیز در زمینه جمع آوری کمک های اصناف و بازاریان با همکاری مجامع امور صنفی فعالیت داشته باشد.