25 خانه قرآنی در استان اردبیل فعال است

حجت ‌الاسلام عزیز صابر در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: 28 مرکز قرآن ‌آموزی و 25 جلسه دائمی قرآن نیز در نقاط و شهرستانهای مختلف این استان تأسیس و فعال شده است.

وی تحقق اهداف والای قرآنی و ارتقا شایسته جایگاه امور قرآنی در جامعه را از مهمترین دلایل راه اندازی این موسسات و خانه های قرآنی عنوان کرد و ابراز داشت: این موسسات و خانه های قرآنی تحت نظارت دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل فعال هستند.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان افزود: با فعالیت مستمر این مراکز، در سال گذشته 30 هزار و 131 نفر متعلم در زمینه‌های مختلف قرآنی از برنامه‌های قرآن ‌آموزی بهره‌مند شده اند.

وی با بیان اینکه هم‌ اکنون 120 مؤسسه و خانه قرآنی مرتبط با فعالیتهای قرآنی به صورت رسمی و غیر رسمی در سطح استان فعال است، اظهار کرد: امسال این تعداد به 200 مؤسسه افزایش خواهد یافت.

صابر خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در این موسسات نیز بیش از 30 هزار نفر دوره‌های مختلف قرآنی از جمله ترتیل، تلاوت، تفسیر، روخوانی و... را سپری کرده اند.

وی در پایان با اشاره به برگزاری محافل و مراسم معنوی انس با قرآن در طول ماه مبارک رمضان تصریح کرد: تا پایان ماه مبارک رمضان تقویم برگزاری محافل انس با قرآن در شهرستانهای استان و مناطق مختلف اردبیل مشخص شده و باید به اهداف معین دست یابیم.