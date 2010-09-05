اعتکاف رمضانیه با حضور 600 نفر در قم برگزار شد

حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه از روز گذشته در مسجد امام حسن عسکری(ع)، مسجد جامع و مسجد اعظم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.
وی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده، هزار نفر ظرفیت برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شد ولی حدود 600 نفر برای شرکت در این مراسم معنوی اعلام آمادگی و ثبت نام کردهاند.
رئیس ستاد اعتکاف استان قم خاطرنشان کرد: امسال مراسم اعتکاف رمضانیه در برخی از استانهای کشور در حال برگزاری است و امیدواریم در سالهای آینده این مراسم در در سایر استانهای کشور برگزار شود.
تکیهای به برخی برنامههای ستاد اعتکاف در این ایام اشاره کرد و اظهار داشت: امسال مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه فقط با حضور برادران برگزار شده و در هر مسجد شش حلقه معرفتی و دینی تشکیل میشود که اساتیدی از حوزه علمیه در این حلقهها پیرامون مسائل دینی و فرهنگی به بحث و تبادل نظر میپردازند.
وی گفت: حلقههای معرفتی در صبحهای و بعدازظهرها برگزار میشود و شبها نیز برنامههایی از قبیل مداحی، قرائت دعا و مناجات و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه اجرا میشود.
وی اعتکاف را نوعی عبادت جامع دانست که در آن اعمالی از قبیل قرائت قرآن و دعا و راز و نیاز و... اجرا میشود و در این زمینه تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم اعتکاف این است که انسان ارتباط عمیقی با خداوند ایجاد میکند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اعتکاف استان قم گفت: 600 نفر از شهروندان قم در اعتکاف رمضانیه شرکت کردند.
حجتالاسلام سید علیرضا تکیهای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه از روز گذشته در مسجد امام حسن عسکری(ع)، مسجد جامع و مسجد اعظم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.
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