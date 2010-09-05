اعتکاف رمضانیه با حضور 600 نفر در قم برگزار شد

حجت⁯الاسلام سید علیرضا تکیه⁯ای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه از روز گذشته در مسجد امام حسن عسکری(ع)، مسجد جامع و مسجد اعظم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.



وی ادامه داد: با برنامه⁯ریزی⁯های انجام شده، هزار نفر ظرفیت برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شد ولی حدود 600 نفر برای شرکت در این مراسم معنوی اعلام آمادگی و ثبت نام کرده⁯اند.



رئیس ستاد اعتکاف استان قم خاطرنشان کرد: امسال مراسم اعتکاف رمضانیه در برخی از استان‌های کشور در حال برگزاری است و امیدواریم در سال‌های آینده این مراسم در در سایر استان‌های کشور برگزار شود.



تکیه⁯ای به برخی برنامه⁯های ستاد اعتکاف در این ایام اشاره کرد و اظهار داشت: امسال مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه فقط با حضور برادران برگزار شده و در هر مسجد شش حلقه معرفتی و دینی تشکیل می‌شود که اساتیدی از حوزه علمیه در این حلقه‌ها پیرامون مسائل دینی و فرهنگی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.



وی گفت: حلقه⁯های معرفتی در صبح⁯های و بعدازظهرها برگزار می⁯شود و شب⁯ها نیز برنامه⁯هایی از قبیل مداحی، قرائت دعا و مناجات و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه اجرا می⁯شود.



وی اعتکاف را نوعی عبادت جامع دانست که در آن اعمالی از قبیل قرائت قرآن و دعا و راز و نیاز و... اجرا می⁯شود و در این زمینه تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم اعتکاف این است که انسان ارتباط عمیقی با خداوند ایجاد می⁯کند.