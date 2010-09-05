  1. استانها
  2. قم
۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

از 24 تا 26 رمضان؛

اعتکاف رمضانیه با حضور 600 نفر در قم برگزار شد

اعتکاف رمضانیه با حضور 600 نفر در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد اعتکاف استان قم گفت: 600 نفر از شهروندان قم در اعتکاف رمضانیه شرکت کردند.

حجت⁯الاسلام سید علیرضا تکیه⁯ای در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه از روز گذشته در مسجد امام حسن عسکری(ع)، مسجد جامع و مسجد اعظم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.

وی ادامه داد: با برنامه⁯ریزی⁯های انجام شده، هزار نفر ظرفیت برای برگزاری این مراسم در نظر گرفته شد ولی حدود 600 نفر برای شرکت در این مراسم معنوی اعلام آمادگی و ثبت نام کرده⁯اند.

رئیس ستاد اعتکاف استان قم خاطرنشان کرد: امسال مراسم اعتکاف رمضانیه در برخی از استان‌های کشور در حال برگزاری است و امیدواریم در سال‌های آینده این مراسم در در سایر استان‌های کشور برگزار شود.

تکیه⁯ای به برخی برنامه⁯های ستاد اعتکاف در این ایام اشاره کرد و اظهار داشت: امسال مراسم معنوی اعتکاف رمضانیه فقط با حضور برادران برگزار شده و در هر مسجد شش حلقه معرفتی و دینی تشکیل می‌شود که اساتیدی از حوزه علمیه در این حلقه‌ها پیرامون مسائل دینی و فرهنگی به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

وی گفت: حلقه⁯های معرفتی در صبح⁯های و بعدازظهرها برگزار می⁯شود و شب⁯ها نیز برنامه⁯هایی از قبیل مداحی، قرائت دعا و مناجات و سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه اجرا می⁯شود.

وی اعتکاف را نوعی عبادت جامع دانست که در آن اعمالی از قبیل قرائت قرآن و دعا و راز و نیاز و... اجرا می⁯شود و در این زمینه تصریح کرد: یکی از دستاوردهای مهم اعتکاف این است که انسان ارتباط عمیقی با خداوند ایجاد می⁯کند.

کد مطلب 1146031

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها