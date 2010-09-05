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۱۴ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

برداشت پسته از رفسنجان آغاز شد

برداشت پسته از رفسنجان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاوری رفسنجان با اشاره به افزایش محصول پسته رفسنجان، از آغاز فصل برداشت محصول در این شهرستان خبر داد.

مسعود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان رفسنجان مهمترین تولید کننده پسته دنیا از لحاظ کمیت و کیفیت محسوب می شود و سالانه موجب ورود میزان قابل توجهی ارز به کشور می شود.

وی گفت: برداشت محصول پسته رفسنجان از روز شنبه در این شهرستان آغاز شده است.

محمودی تصریح کرد: با وجود خشکسالی و عدم وجود سرمای مناسب در زمستان گذشته میزان محصول موجود در باغهای شهرستان رفسنجان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی رفسنجان خاطرنشان کرد: طبق برآورد صورت گرفته در سال جاری 50 هزار تن پسته در رفسنجان برداشت می شود.

محمودی اضافه کرد: باغداران باید با توجه به نظرات کارشناسان کشاورزی شهرستان و به موقع نسبت به برداشت محصول اقدام کنند.

وی گفت: برداشت محصول در ساعات گرم هوا منجر به خسارت محصول می شود و کشاورزان باید از این مسئله اجتناب کنند.

وی همچنین خواستار توقف در سم پاشی باغهای پسته شد و گفت: باغداران باید پس از برداشت محصول در کوتاه ترین زمان ممکن به حمل محصول به ترمینالهای فرآوری پسته اقدام کنند.
  
وی گفت: در رفسنجان 86 هزار هکتار باغ پسته وجود دارد و برداشت این محصول تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

استان کرمان به عنوان مهترین مرکز تولید پسته جهان سالانه 1.3 میلیارد دلار برای کشور ارز آوری دارد.

کد مطلب 1146041

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