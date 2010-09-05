برداشت پسته از رفسنجان آغاز شد

مسعود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: شهرستان رفسنجان مهمترین تولید کننده پسته دنیا از لحاظ کمیت و کیفیت محسوب می شود و سالانه موجب ورود میزان قابل توجهی ارز به کشور می شود.

وی گفت: برداشت محصول پسته رفسنجان از روز شنبه در این شهرستان آغاز شده است.

محمودی تصریح کرد: با وجود خشکسالی و عدم وجود سرمای مناسب در زمستان گذشته میزان محصول موجود در باغهای شهرستان رفسنجان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی رفسنجان خاطرنشان کرد: طبق برآورد صورت گرفته در سال جاری 50 هزار تن پسته در رفسنجان برداشت می شود.

محمودی اضافه کرد: باغداران باید با توجه به نظرات کارشناسان کشاورزی شهرستان و به موقع نسبت به برداشت محصول اقدام کنند.

وی گفت: برداشت محصول در ساعات گرم هوا منجر به خسارت محصول می شود و کشاورزان باید از این مسئله اجتناب کنند.

وی همچنین خواستار توقف در سم پاشی باغهای پسته شد و گفت: باغداران باید پس از برداشت محصول در کوتاه ترین زمان ممکن به حمل محصول به ترمینالهای فرآوری پسته اقدام کنند.



وی گفت: در رفسنجان 86 هزار هکتار باغ پسته وجود دارد و برداشت این محصول تا نیمه مهرماه ادامه دارد.

استان کرمان به عنوان مهترین مرکز تولید پسته جهان سالانه 1.3 میلیارد دلار برای کشور ارز آوری دارد.