20 هزار کلاس اولی وارد مدارس استان مرکزی می شوند

سیف‌ الله کریم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: جشن ورود به دبستان این تعداد دانش‌آموز ۳۱ شهریور ماه با عنوان جشن شکوفه‌ها در مدارس ابتدایی سراسر استان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین در سال تحصیلی جدید ۱۳ هزار نوآموز در شهرهای مختلف استان در پیش دبستانی پذیرفته می‌شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در ادامه با اشاره به سنجش ۱۸ هزار و ۷۷۱ نفر از نوآموزان بدو ورود به دبستان خاطر نشان ساخت: از این تعداد ۷۱ نفر به آموزش استثنایی و ۲۵ نفر به بهزیستی ارجاع شده‌اند.

کریم‌زاده ادامه داد: در سال تحصیلی جدید ۱۳۴ مجتمع آموزشی روستایی شروع به کار می‌کنند که اکثر این مجتمع‌ها مربوط به مقطع ابتدایی است.

وی همچنین با اشاره به ثبت نام اینترنتی گفت: استان مرکزی رتبه بالایی را در این مورد در سطح کشور دارا است و خوشبختانه هیچ مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی همچنین از توزیع کتب درسی بدون کوچک‌ترین مشکلی در سطح استان خبر داد.

