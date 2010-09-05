فرهنگ اسلامی انسان را به سعادت جهانی رهنمون می سازد

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، مرتضی نبوی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه ضیافت اندیشه با تاکید بر لزوم درک جایگاه علم در پیشرفت کشور ابراز داشت: فرهنگ جهانی اسلام همواره ما را به سوی پیشرفت ترغیب می کند.

وی ادامه داد: اسلام همواره خواهان شکوفایی فطرت انسان یعنی شکل گیری جامعه مهدوی و زمینه سازی برای ظهور منجی عالم بشریت است.

نبوی همچنین روزه داری را تجربه عملی صبر در زندگی دانست و گفت: ماه رمضان ماه انس با قرآن و نزدیکی بیشتر انسان با این کتاب آسمانی است.

وی تصریح کرد: تنها در سایه انس با قرآن است که انسان قادر به درک لذات و نعمات پروردگار خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذخیره تقوا را مهمترین توشه انسان در ماه رمضان عنوان و خاطرنشان کرد: لازمه تقوا صبر و استقامت و انجام واجبات و نهی از منکر است.

سرپرست دانشگاه مازندران نیز اظهار داشت: دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه سفیران فرهنگی و نیروهای ارزشی در دانشگاههای کشور خواهند بود.

احمد احمدپور خطاب به دانشجویان اظهار داشت: باتوجه به فضائل و اندیشه معنوی که دارید امروز بر این باوریم که شما مبلغین خوبی برای نظام اسلامی در محیطهای دانشگاهی خواهید بود.

سرپرست دانشگاه مازندران با بیان اینکه طرح ضیافت اندیشه فرصت استفاده از امکانات معنوی، فرهنگی و علمی را برای دانشجویان فراهم کرد، افزود: دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت نسبت به سایر دانشجویان از امتیاز بالاتری برخوردارند.

مسئول دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای مازندران گفت: بر استمرار اجرای طرح ضیافت اندیشه در سالهای آتی تاکید داریم.

وی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از اهداف طرح محقق شده است از دانشجویان خواست تا معنویتی را که از طریق شرکت در این طرح کسب کرده اند به عنوان توشه یکساله حفظ کنند.

حجت الاسلام رحیمیان اجرای دقیق و جدی مقررات آموزشی را از نقاط قوت طرح برشمرد و اذعان داشت: حضور و غیاب، نظم استادان و برگزاری آزمون بدون کوچکترین مسامحه ای پیگیری شد.

وی با اشاره به اینکه با حمایت مسئولان استانی و برنامه ریزی می توان، طرح را با قوت بیشتری در سالهای آینده برگزار کرد گفت: پشتیبانی مسئولان سبب دلگرمی مجریان طرح خواهد بود.