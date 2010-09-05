تحریمها مانع از رکوردشکنی بورس تهران نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد اطلاعات اکونومیست امروز در گزارشی درباره بازار سهام ایران نوشت: با وجود افزایش فشارهای بین‌المللی شاخص بورس ایران درماه‌های اخیر از رشد چشمگیری برخوردار بوده و تمام رکوردهای سال‌های اخیر را شکسته است.

روند رو به رشد چند ماه اخیر بازار سهام ایران به ویژه در ماه‌هایی که فشار تحریمی هم افزایش یافته است، نشان داد به دلیل رویکردهای اتخاذ شده، خللی در فعالیت بورس ایجاد نشده و بورس تهران همچنان به رکوردشکنی‌های خود ادامه می‌دهد.

این مسئله نیز تحلیل بنگاه‌ها و موسسه‌های اقتصادی جهانی را نیز به همراه داشته به طوری که رشد و رونق بورس تهران، تمجید اکونومیست را به دنبال داشته است.

واحد اطلاعات اکونومیست در جدیدترین گزارش خود به سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران درباره رشد شاخص بورس به عنوان نشانه‌ای از ناکارآمدی تحریم‌ها علیه اقتصاد این کشور اشاره و تصریح کرد: این افزایش و رکوردشکنی در شرایطی حاصل شده که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در این چند ماهه اخیر شدت یافته و شرکت‌های غربی در حال خروج از ایران هستند.

در شرایط کنونی افزایش تحریم‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران ایرانی از خروج مستقیم سرمایه‌های خود به خارج خودداری کرده و آن را در بورس تهران سرمایه‌گذاری می‌کنند.

در عین حال، رشد بورس ایران در حالی رخ داده که در کشور همسایه آن، امارات وضعیت بورس دبی و همچنین بازار سهام این منطقه که روزگاری مقصد سرمایه گذاران ایرانی بود، وضعیت نامطلوبی دارد.

‌اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز موجب تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران شده است. به گفته فعالان بازار سرمایه، تحریم‌ها نتوانتسته است مانع از ورود سرمایه‌گذاری خارجی به ایران شود.

واحد اطلاعات اکونومیست به تقابل ایران با تحریم‌های بانکی نیز اشاره و تصریح کرد: در حالی که بانک‌های بزرگ از تحریم‌های غرب علیه ایرن طبعیت می‌کنند، بانک‌های کشورهای همچون کویت و اذربایجان و دیگر کشورهای منطقه، واسطه ورود سرمایه خارجی به ایران شده‌اند.

علاوه بر آن معرفی ابزارهای جدید مالی، همچون اوراق مشتقه، از دیگرعوامل اثرگذار در رونق و رشد بورس تهران است.

بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس روز شنبه با360 واحد افزایش به عدد 18 هزار و 315 واحد رسید که این رشد سبب افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان 86 هزار میلیارد تومان شد.

شاخص کل بورس اوراق بهادار که با توجه به نحوه محاسبه، بازدهی بازار را نمایش می‌دهد، از ابتدای سال تاکنون، رشدی 45.57 درصدی را برای سهامداران به ارمغان آورده است.