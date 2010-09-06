75 درصد از مردم گیلان در تعاونی ها فعالیت دارند

بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر نگاه و توجه ویژه مسئولان را به بخش تعاون ضروری دانست و افزود: تسریع و تسهیل در ارائه تسهیلات و نهادینه کردن فرهنگ تعاون از سوی مسئولان ذیربط می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصاد نظام جمهوری اسلامی داشته باشد.
وی همچنین با اعلام اینکه با حضور جوانان در بخش تعاون زمینه کاهش معضل بیکاری در کشور فراهم می شود، اظهار داشت: با افزایش سرمایه گذاری می توان مشکل اشتغال جوانان را رفع کرد.
نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال همچنین با اعلام حمایت از بخش تعاون یاد آور شد: حضور جوانان در بخش تعاون در راستای ایجاد اشتغال مهم بوده و علاوه بر تامین نیازهای داخلی باعث افزایش صادرات نیز می شود.
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